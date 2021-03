Irene Lozano: "Me veía muy bien en el CSD, pensaba que era para más tiempo"

"La verdad es que sí pensaba que era para más tiempo, lo normal es que fuese para más años, pero han sido 14 meses muy intensos para bien y para mal, en los que la pandemia nos ha acelerado todo y en los que siento que hemos hecho un trabajo importante en un momento difícil y hemos sacado el deporte adelante", señaló Lozano en 'El Partidazo' de la cadena COPE.

La dirigente, que cesará de su cargo este martes, confesó que estaba a gusto en su puesto. "Me veía muy bien, había llegado a gran velocidad a conocer muy bien el sector, pero la política es así, no hemos decidido nosotros que hubiera elecciones y cuando estás en política estás para lo que se te necesita", comentó la madrileña, que apuntó que la "idea" del PSM con su inclusión en la lista de Ángel Gabilondo es la de "presentar un equipo que al día siguiente de las elecciones pueda estar gobernando con experiencia en gestión".

Sobre su sucesor, José Manuel Franco, dejó claro que "lo va a hacer estupendamente y va a acelerar los proyectos pendientes". "Ha estado dos veces en el Consejo y hemos estado en contacto hablando de las políticas de deporte del Gobierno. Ya hay mucho trabajo que deja marcado el camino y eso le va a ayudar muchísimo", afirmó.

En este sentido, Lozano recordó que han "diseñado el modelo deportivo español de los próximos diez años" y que también contarán con un presupuesto de 300 millones para los próximos tres años. "Hay una línea trazada porque el trabajo ha sido muy importante y en el CSD hay profesionales de primera", remarcó.

La política no cree que su decisión perjudique al deporte español por estar tan cerca los Juegos Olímpicos y Paralímpicos porque "la mayor parte del trabajo para Tokio está hecho". "Al volver del confinamiento una de las primeras cosas que diseñamos ante otro posible confinamiento fue el plan 'Preparados para Tokio' y manteniendo las becas ADO en los momentos difíciles", detalló.

"El resto del trabajo está hecho. Yo no pienso en la política en términos individuales sino que es un proyecto colectivo y la persona que me suceda continuará con las mismas políticas y con las cosas que queden pendientes, pero en caso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no son muchas, honestamente", zanjó Lozano.

Sobre la no elección de un perfil deportivo para sucederla, admitió que "hay gestores estupendos en el mundo del deporte", pero reiteró que era "importante asegurar la continuidad del proyecto". "Los deportistas no van a notar los cambios en las grandes líneas. El proyecto de la Ley del Deporte está terminado y ahora está ya en el Ministerio, y va a seguir una tramitación que hasta donde yo sé va a ser rápida", puntualizó.

Irene Lozano no escondió que "seguro" que ha hecho alguna cosa mal, pero que le costaba "pensar en una en concreto", y se mostró agradecida porque LaLiga hiciese "un comunicado público" para darle las gracias. "Con todas nuestras diferencias, que son conocidas, hemos trabajado por bien del deporte español", admitió, descartando también malestar porque se pudiese haber filtrado desde la RFEF que podría haber público en la final de la Copa del Rey de este sábado y lo calificó de "malentendido".

Preguntada por la vuelta del público a los estadios, indicó que la decisión la tomará el CSD, pero consultando con el Ministerio de Sanidad y que hay que "esperar cómo sucede la Semana Santa". "Y si evoluciona bien, a partir de ahí se podrá analizar la situación y considerarlo, pero tampoco creo que debamos pensar en el fatalismo de que nos viene la cuarta ola", recalcó.

Finalmente, Lozano consideró la profesionalización del fútbol femenino como uno de los trabajos de los que "más orgullosa" estaba, que la 'escapada' de Marcelo a Valencia "no puede emborronar lo que han hecho los deportistas" y que, pese a las palabras de Eufemiano Fuentes, ha visto en el deporte español "un compromiso firme en la lucha contra el dopaje".