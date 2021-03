Clemente renuncia la invitación del Athletic para asistir a la final de Copa "porque nuestros seguidores no van"

La directiva del Athletic Club ha invitado a Javier Clemente a la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, pero éste ha rechazado dicha invitación, solidarizándose con la afición bilbaína que no podrá estar en el partido.

“El Athletic me ha invitado, pero no voy a ir, primero porque nuestros seguidores no van y nos han recomendado no ir por el tema de la pandemia. Tengo que dar las gracias a Elizegi. Creo que no debo ir primero porque soy el seleccionador de Euskadi y segundo porque no podemos salir. Si nuestros seguidores no van, yo tampoco. Además creo que no debo ir en la expedición del Athletic, aunque estoy agradecido a que por primera vez me hayan invitado a algo”, explicó el seleccionador de la selección de Euskadi.

La final de Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad, que se celebrará Sevilla, se llevará a cabo sin público en las gradas, después de que la RFEF silenciase los rumores de que sí habría aficionados mediante un comunicado de prensa. “La situación epidémica actual y las medidas establecidas que suponen el cierre perimetral de la movilidad, tanto para la comunidad autónoma de Andalucía, como de la provincia de Sevilla, hacen inviable que aficionados no residentes en la provincia puedan acudir a presenciar dicho encuentro”.