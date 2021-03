José Luis Martínez-Almeida: "Estoy por hacer un homenaje al Barça en Madrid"

José Luis Martínez-Almeida lleva con mucho orgullo su pasión por el Atlético de Madrid. El alcalde de la capital se refugia en el fútbol para evadirse de las preocupaciones del cargo, aunque el equipo le genere otras. El buen momento del conjunto colchonero, sin embargo, le mantiene con buen humor.

Parte de ese buen momento se debe a un futbolista que llegó regalado: Luis Suárez. Tras no contar para el FC Barcelona aterrizó a las órdenes de Simeone y no es casual que ahora sean líderes.

"Hay un elemento determinante por el que yo estoy casi por hacer un homenaje al Barça en la ciudad de Madrid, que es el fichaje de Luis Suárez. Nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos", bromea el edil en una extensa entrevista en la revista 'El Club del Deportista'.

Almeida admite su devoción por el 'Cholo', a quien agradece no sólo su aportación al Atlético, sino también a él mismo. "Si no hubiera creído y trabajado, no hubiera sido alcalde. Es una frase que dijo el Cholo cuando celebramos la Liga en Neptuno. Es un lema que sigo. Otro que comparto, es que nunca hay que dejar de creer cuando uno persigue un sueño; tienes que intentar conseguirlo. Pero tampoco hay que perder la perspectiva. Por eso, mejor ir partido a partido que hacer el cuento de la lechera. Sí, en mi filosofía diaria, también en mi desempeño como alcalde, el ‘cholismo’ tiene importancia”, afirma.

Su pasión rojiblanca le viene de familia, en concreto, de su madre. "Era una grandísima aficionada. Bueno, no era una aficionada, era una loca del Atleti. Mi madre, por ejemplo, estuvo en la final de Heysel (Bruselas) en el año 74, cuando comienza ya esa leyenda del ‘pupas’. Ella siempre nos inoculó ese ‘veneno’ a todos. ¿Un flechazo? No, es un amor sostenido y mantenido en el tiempo. Y un amor pasional, además. Lo difícil es que el amor sea pasional y sostenido en el tiempo", destaca.