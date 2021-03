El polémico final del GP de Bahréin: ¿'robo' a Verstappen para beneficiar a Hamilton?

La primera carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1 se resolvió con un duelo final entre Lewis Hamilton y Max Verstappen que ya trajo polémica. El heptacampeón se impuso en el GP de Bahréin gracias a que el neerlandés le devolvió la posición que le había ganado en pista... o, más bien, por fuera de ella.

Aunque inicialmente parecía que algo le pasaba al Red Bull, por radio se confirmó lo ocurrido y que a todas vistas era algo muy poco habitual: Verstappen se había dejado readelantar. El ingeniero de pista del joven nerlandés le advirtió que tenía que dejar pasar al de Mercedes después de que el adelantamiento se produjese por fuera de la curva 4, que desde el principio del fin de semana ya había sido objeto de polémica.

Aquí es donde entra la política de la Fórmula 1. La FIA había establecido que no iba a establecer castigo por pasarse los límites de pista en ese punto, pero varios equipos se quejaron dado que, en años anteriores, ya habían comprobado que ese era un punto de adelantamiento perfecto. Entre otros, de Lewis Hamilton.

Red Bull empezó a quejarse de que adelantar en exterior debería ser castigado en caso de ser escenario de un rebasamiento... pero la FIA advirtió que no iba a ceder.

Por eso, sorprende que el aviso por radio de los comisarios a Red Bull fuera, precisamente, que en caso de que no devolviera el adelantamiento iba a ser sancionado. Mercedes se lo tomó con humor.

Hasta el propio Hamilton se vio sorprendido por esta decisión y la incongruencia de los comisarios. "Creo que es muy confuso", resumía el vencedor de la carrera en la rueda de prensa posterior. "En la mayoría de las pistas, no podemos poner cuatro ruedas fuera de la línea blanca, pero este fin de semana y en esa curva en particular no pudimos hacerlo el viernes, (puedes pisar la línea pero no puedes pasarla completamente), pero en carrera sí", explicó.

"Eso era lo que se había escrito. Es una curva bastante diferente cuando tienes que hacer una u otra trazada y es más rápido cuando puedes salirte. Pero cuando estás adelantando, no puedes adelantar fuera de la pista. A mitad de la carrera básicamente cambiaron de opinión. Y, de repente, no se le permitía salirse a esa línea blanca. Para mí esta bien, creo que al final fue más rápido, y en realidad me ayudó a cuidar mis neumáticos. Estoy agradecido por ese aviso (a Red Bull y Verstappen). Y, en última instancia, significó que Max no pudo adelantar fuera de la pista", admitió Hamilton.