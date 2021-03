La escalofriante lesión de un culturista: se desgarra el pectoral intentando levantar 220 kilos

Los límites del culturismo vuelven a estar en tela de juicio después de la estremecedora lesión que ha sufrido Ryan Crowley y que a sus 23 años ha puesto su carrera en peligro. Acostumbrado a llevar a su cuerpo al extremo, intentó un nuevo reto cuyo resultado ha sido nefasto.

Crowley intentó levantar 220 kilos en un ejercicio de press de banca que su cabeza pensaba que podía conseguir, pero que su cuerpo dejó claro que no podía. En el vídeo que ha compartido en sus redes sociales, no apto para aprensivos, se ve claramente cómo su pectoral no aguanta y prácticamente revienta.

El propio culturista explicó que tuvo que ser sometido a cirugía después de que "se desgarrase completamente el tendón pectoral del hueso". "Estuve 5 días en el hospital en total, con un bulto en el pectoral que tocaba mi barbilla", explicó. Además cuenta sus dificultades para someterse a una resonancia magnética puesto que "no cabía en la máquina".

El día después del accidente fue sometido a una cirugía de 4 horas y no pudo sentir sus brazos ni piernas por dos días, en los que también estuvo vomitando. "No fue hasta el quinto día cuando pude comenzar a caminar y me dieron el alta", explicó.