Un culturista salva la vida gracias al asistente virtual Alexa, después de que le explotasen las venas de las piernas

Las nuevas tecnologías han salvado la vida a Dante McNulty, un culturista inglés de 40 años al que le explotaron las venas de las piernas tras una caída. Gracias a la ayuda de Alexa, el asistente de Amazon. Tan surrealista como real.

McNulty se precipitó por las escaleras de caracol de su casa y quedó inconsciente durante seis horas producto de la caída. Una situación que, sumada a su peso (105 kilos) y su condición física, hizo que le explotasen las venas de sus piernas, dando lugar al Síndrome Compartimental Agudo, un aumento de la presión en un compartimento muscular que puede dañar nervios, afecta al flujo sanguíneo y podría llegar a ser potencialmente mortal.

Al recuperar el conocimiento, el culturista no podía levantarse del suelo ni prácticamente moverse. Fue entonces cuando McNulty recurrió a Alexa, sabedor de que el asistente estaba vinculado a su teléfono móvil. “Me sentí paralizado. Le grité a mi Amazon Echo, que está vinculado a mi teléfono, que llamara a uno de mis amigos. Gracias a Dios, mi wifi funcionaba”, comentó a The Sun. Fue precisamente uno de sus amigos quien acabó llamando a Urgencias.

McNulty fue intervenido en quirófano, donde se le abrieron las piernas y se le cortaron músculos, separándolos del hueso, para facilitar el movimiento del flujo sanguíneo. “Querían que firmara un descargo de responsabilidad diciendo que tenían mi permiso para amputarme las piernas si fuera necesario”, cuenta el culturista, al que se le puso en coma inducido hasta recuperarse.

“Mi Amazon Echo me salvó la vida, aunque tengo que dar algo de crédito a mi amigo y a los cirujanos”, bromea un McNulty que pasó un mes ingresado en el hospital, donde se le implantó una malla metálica en las piernas y realizaron injertos de piel. Ahora sólo le queda volver a la normalidad y pagar los gastos médicos, para lo que su madre ha creado un crowdfounding debido a lo elevado de su precio.