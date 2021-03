Alonso y el retorno del rey: los campeones del mundo de Fórmula 1 que volvieron tras retirarse

Fernando Alonso disputará este domingo su primera carrera en la Fórmula 1 después de volver a la parrilla para la temporada 2021, tras dos años alejado del 'Gran Circo' y centrado en otras competiciones automovilísticas para incluir en su palmarés junto a sus dos campeonatos del mundo con Renault. Sin embargo, el piloto asturiano no es, ni mucho menos, el primero que decide volver después de alejarse un tiempo de los monoplazas. De hecho, ni siquiera es el primer campeón del mundo en hacerlo, uniéndose así a una lista con grandes leyendas.

Niki Lauda

El primero en hacerlo fue el legendario piloto austriaco Niki Lauda. Después de su primer Mundial en 1975, su carrera quedó marcada por el accidente que sufrió en 1976 que estuvo muy cerca de costarle la vida. Sin embargo, su afán competitivo le hizo volver más fuerte todavía y proclamarse de nuevo campeón un año después, en 1977. En el 1979 decidió retirarse, pero en 1982 volvió a la acción fichando en McLaren y se volvió a coronar como el mejor del mundo dos años después con la escudería británica, antes de dejarlo definitivamente en 1985.

Alan Jones

La vuelta del australiano es, probablemente, la menos exitosa de los campeones del mundo, que han dejado el listón relativamente alto, quizás también para Alonso. Jones se coronó como el mejor piloto del mundo en 1980 y solo un año después decidió colgar el casco. Pese a disputar una carrera en 1983, no fue hasta 1985 cuando confirmó su vuelta a la F1. Ese año abandonó en los tres GPs que disputó y solo pudo acabar cuatro de la temporada siguiente, siendo un cuarto puesto su mejor posición.

Alain Prost

Por el contrario, una vuelta exitosa tuvo el francés Alain Prost. Después de ser despedido en 1991 de Ferrari, ya con tres títulos en su haber, anunció que no volvería a correr más en la categoría reina del automovilismo, pasándose al otro lado de las carreras como comentarista. Ese contacto con la Fórmula 1 propició que en 1993 Williams quisiera hacerse con sus servicios formando un equipo temible junto con Ayrton Senna y sumando su cuarto campeonato del mundo ese mismo año, en el que terminó retirándose.

Nigel Mansell

Por su parte, Mansell dejó la Fórmula 1 justo después de proclamarse campeón. Después de pedir un aumento de sueldo en 1992, Williams no aceptó sus condiciones y rompieron las relaciones entre ambos. Su ausencia en el 'Gran Circo' a penas duró un año y medio ya que regresó a la escudería británica por la muerte de Ayrton Senna, teniendo tiempo para ganar todavía una carrera. En 1995 fichó por McLaren pero apenas duró con los de Woking, retirándose definitivamente ese mismo año.

Michael Schumacher

El 'Kaiser' también quiso seguir los pasos de Lauda o Prost y buscó sumar un nuevo título en una segunda etapa en la F1. El alemán, después de sucumbir ante Alonso en 2006 anunció su retirada por todo lo alto con el récord de 7 títulos y 91 victorias. En 2010 decidió volver de la mano de Mercedes en busca de su octavo mundial y su retorno no defraudó, aunque no logró ni ganar una carrera. Finalmente decidió retirarse en 2012 e, irónicamente, no logró ser testigo de la evolución exponencial de la escudería por el fatídico accidente de esquí que sufrió en 2013.

Kimi Raikkonen

El incombustible piloto finlandés anunció su retirada en 2009, dos años de su victoria en el Mundial de 2007 en la última carrera, con un solo punto de ventaja sobre Hamilton y Alonso. Sin embargo, en la temporada 2012 decidió volver a la F1 con Lotus tras probar suerte en otras categorías. De 2014 a 2018 volvió a pilotar el monoplaza de Ferrari y desde 2019 hace lo propio con Alfa Romeo y sigue dando guerra en la parrilla.

Fernando Alonso

El piloto español es el último en sumarse a esta lista. Campeón del mundo en 2005 y 2006, siguió buscando títulos en la Fórmula 1, quedándose a las puertas con McLaren y Ferrari. En 2018 decidió poner fin a su trayectoria en el 'Gran Circo' y participando en estos años en la Indy y en la WEC además de en el Dakar. Sin embargo, este 2021 vuelve con Alpine en busca de una nueva aventura en la categoría reina, buscando emular a Prost y Lauda para llevarse su tercer Mundial.