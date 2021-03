Eufemiano Fuentes asegura en 'Lo de Évole' que hubo dopaje masivo en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92

Hablar de dopaje en España es hablar del doctor Eufemiano Fuentes. Colaborador de varias federaciones, condenado en la Operación Puerto... sus métodos para potenciar y mejorar el rendimiento de deportistas españoles fueron una constante en los años 90, hasta que las mismas autoridades que le habían contratado, según denuncia, decidieron que cayera.

Aprovechando que se jubila como médico en Las Palmas, ha sido entrevistado por Jordi Évole. En su espacio, 'Lo de Évole', Fuentes volverá a reiterar lo que tantas veces ha insinuado, aunque queda en el aire si dará nombres concretos de deportistas a los que dopó o bien se decantará por lanzar acusaciones genéricas como ha hecho en otras entrevistas.

Eufemiano Fuentes viene “a contar lo que la gente no sabe": una historia de deporte, dopaje y, dice, venganza.

En los avances que han ido publicándose, sí que señala algunas cosas. Por ejemplo, que en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hubo dopaje masivo y que incluso afecta a algunos medallistas, o su relación con varios clubes de fútbol, como el FC Barcelona, la Real Sociedad, el Valencia o el Real Madrid. Sobre este último se niega a responder.

El uso masivo de sustancias dopantes genera un curioso debate. De hecho, Fuentes le llega a pedir a Évole que le defina qué es el dopaje en sí, aunque sí admite que hacía trampas. "Y no conozco a nadie que no las hiciera", apuntilla. Él trabajó con "ciclistas, atletas, futbolistas, boxeadores..." y muchas veces con pagos provenientes de las Federaciones, que le pedían resultados pero no positivos.

