José Ramón de la Morena, referente de la radio deportiva española, anuncia su retirada

Las noches de la radio deportiva no serán lo mismo a partir de esta temporada: el histórico José Ramón de la Morena ha anunciado su retirada.

El veterano locutor de 64 años ha anunciado en 'El Transistor' de Onda Cero que cuelga los auriculares, después de cuatro décadas siendo uno de los referentes de las ondas. Así lo ha anunciado:

"Para hoy jueves día 25, tenía que dar una respuesta que me había ofrecido renovar dos años. Fue en diciembre, cuando para mí en esos momentos mis preocupaciones eran más elevadas que este trabajo, al que debo mi bienestar y el de mi familia. He tenido un hijo que ha venido sano y no quiero repetir errores del pasado, que cometí hace años por esas ganas que convertía en obligación de estar en la élite. Ya sé lo que es, y es muy cara. Si estudias periodismo, te digo que sí, que merece la pena. (...) La vida ahora me ha hecho recuperar ese tiempo y ahora no tengo excusas. Esta tarde he contestado a Onda Cero que no voy a seguir esta función en la radio. No puedo seguir llegando a mi casa llegando a las 3 de la mañana, domingos y festivos. Reconozco que he sido un privilegiado".

Vinculado durante buena parte de los 40 años que lleva en la radio a la Cadena SER, entró a formar parte de su redacción en 1981 y desde el primer momento dejó una impronta y un carácter que le hicieron despuntar. En 1989 comenzó a dirigir y presentar 'El larguero' y poco a poco le fue comiendo terreno a un José María García que, desde los micrófonos de la Cope, había dominado.

Desde el histórico 'sorpasso' en 1995 la relación entre ambos se agrió hasta tal punto de declararse la enemistad mutua y protagonizar una de las rivalidades mediáticas más encarnizadas de la historia de los medios de comunicación. De la Morena se mantuvo como líder indiscutido desde entonces. Años después, con Jordi Évole como testigo, se reconciliaron públicamente.

En junio de 2016, tras más de tres décadas en la SER, fichó por Onda Cero para conducir 'El Transistor', que hasta ahora ha sido un proyecto muy personal y con su inconfundible estilo. La reciente llegada de su primer hijo con Laura Vázquez, su actual pareja, ha sido determinante para dar un paso al lado. Tiene otros tres de su anterior matrimonio. De la Morena seguirá colaborando de manera puntual en los medios de Atresmedia, aunque no desde la primera línea de batalla.

El 'descubridor' de Iniesta y Torres

Madrileño de pura cepa, De la Morena ha sido uno de los grandes promotores del fútbol español desde la cantera. El histórico Torneo de Brunete, que después exportó, se convirtió en un clásico de cada verano, donde surgieron algunos de los grandes jugadores de hoy en día.

Dos de ellos fueron dos leyendas de la selección española y de FC Barcelona y Atlético de Madrid en particular, como son Andrés Iniesta y Fernando Torres.

Además de su trayectoria radiofónica, es el autor de cinco libros ('Los silencios de El Larguero', 'Aquí unos amigos', 'Diario 2000', 'Cuando fuimos campeones' y 'Los silencios de El Larguero 25 años después') y ha sido galardonado con un Micrófono de Oro (2003) y de un premio Ondas (2005).