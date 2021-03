Pepu Hernández, sobre su posible llegada al CSD: "No hay absolutamente nada en este momento"

Pepu Hernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, afirmó que "en este momento no hay absolutamente nada" sobre su posible elección como secretario de Estado para el Deporte y aseguró que se siente "comprometido con el proyecto socialista para Madrid".

"No puedo entrar a valorar algo que no existe. Sigo al frente del Grupo Municipal como portavoz, me siento comprometido con este proyecto socialista para Madrid", manifestó después de confirmarse la incorporación de la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, a la lista de Ángel Gabilondo para las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo.

Hernández, cuyo nombre ya sonó para presidir el CSD antes del nombramiento de Lozano, fue seleccionador nacional de baloncesto entre 2006 y 2008, periodo en el que se proclamó campeón del mundo en 2006 y ganó la medalla de plata en el Europeo de 2007.

"Con esa alternativa social y socialista para Madrid me siento completamente comprometido, no tengo ninguna duda sobre mi papel al respecto, como no tengo ninguna duda de que es el modelo que ahora mismo representa la candidatura de Ángel Gabilondo a la presidencia de la Comunidad de Madrid", añadió Hernández, según informaron fuentes próximas al mismo.

El candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid en 2019 también reiteró su implicación "con un modelo de ciudad" expresado en el programa. "En los Acuerdos de la Villa donde gran parte de nuestra propuesta quedó recogida con la unanimidad de todos los grupos políticos, en nuestros presupuestos alternativos que hemos presentado ya dos años consecutivos, Metrópoli I y Metrópoli II, y con los planes que proponemos continuamente para hacer de Madrid una ciudad más igualitaria, más humana y más habitable", recordó.

"Un modelo de ciudad alternativo al de la derecha desarrollista y casposa que lo mismo vende la peatonalización de tramos de calle de menos de 100 metros que nos cierra Medialab Prado o los espacios vecinales. Y hablan de libertad", agregó.