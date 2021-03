Josep Pedrerol a Ibai: “Tú ahora caes muy simpático, pero vas a acabar molestando”

Josep Pedrerol fue el invitado de Ibai Llanos en su programa semanal Charlando tranquilamente. El periodista y presentador de El Chiringuito estuvo conversando con el streamer y ambos trataron temas que tanto les incumben como la rivalidad latente entre los streamers y la prensa convencional.

“Tú ahora caes muy simpático, pero vas a acabar molestando”, le dijo Pedrerol a raíz de aquellos que opinan que el periodismo tiene que estar fatal cuando jugadores como Sergio Ramos prefieren hablar con Ibai. “Cuando llegó El Chiringuito también le pareció a alguno que estábamos metiéndonos en su cortijo”.

Durante la conversación, Pedrerol diferenció entre dos tipos de periodistas: “unos hacen un contenido que llega a la gente y otros hacen un contenido muy aburrido. El que más critica tiene mucho tiempo libre para ver a la gente en lugar de trabajar”. Además se permitió la licencia de dar un consejo al streamer. “Si te empiezan a criticar, Ibai, es que estás haciendo algo bueno en la vida”.

Sin salirse del tema, Pedrerol también quiso analizar el tipo de periodismo deportivo que hace en su programa y el camino que está tomando la profesión. “El futbolista no va a programas deportivos. Es curioso”, dijo el presentador. “Pero un periodista no mendiga una entrevista a ningún futbolista. No podemos llegar a eso”. Todo esto para concluir con un “hay que contar historias, contarlas mejor que los demás y dar noticias”, antes de sacar pecho con la exclusiva que dio en El Chiringuito al contar que Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, había tenido conversaciones con el Real Madrid.

Sobre su trabajo, Pedrerol mostró su lado más positivo. “En El Chiringuito estoy muy feliz. Creo que es el mejor programa que hemos hecho nunca. Las mejores audiencias de la historia. Creo que estoy en el mejor lugar”. Además, y como guinda del pastel, el presentador se sinceró al máximo con Ibai y confesó sus colores. “De pequeño era del Barça. Sí, soy del Barça, aunque ningún culé se lo crea”. Algo que justificó diciendo que “hay gente que cree que, por ser del Barça, todo lo que hace el Barça está bien”.