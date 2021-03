El día que Mourinho organizó una fiesta con Snoop Dogg para los jugadores del Chelsea

Jose Mourinho es uno de los personajes más curiosos del fútbol y que ha protagonizado todo tipo de anécdotas a lo largo de su carrera. La última historia que involucra al técnico del Tottenham la ha desvelado el que fuera su discípulo en su primera etapa en el Chelsea, Wayne Bridge.

El exdefensor recordó en una charla en 'The Rig Biz Podcast' con Archie Curzon el día que Mourinho organizó una fiesta en la que estuvo el famoso rapero estadounidense Snoop Dogg, mientras el Chelsea estaba de gira de pretemporada en EE UU.

"Tuvimos algunas pretemporadas en Estados Unidos y él hizo una fiesta. Fue bueno para los muchachos. Y cuando digo hacer una fiesta, me refiero a que Snoop Dogg estaba allí, todos estaban allí", narró Bridge, poniendo énfasis en la grandeza del evento que había organizado su propio entrenador.

No obstante, el exfutbolista recordó que el perfil del portugués es más bien duro y siempre le pide el máximo a sus jugadores. "Ves cómo trata a algunos jugadores y creo que a veces es un poco duro", explicó.

Bridge también recordó los malos momentos en la carrera de Mourinho, como su etapa en Old Trafford o esta menos exitosa en Londres. "Es un gran entrenador, pero en los casos en los que lo ha pasado mal en el Manchester United y en el Tottenham, a veces parece un mimado que tira sus peluches del cochecito. Creo que a veces no lo lleva tan bien. Pero es divertido de ver, me encanta verlo", concluyó.