Sergio Ramos es el sexto invitado del programa 'Charlando tranquilamente' en Twitch que ha inaugurado Ibai Llanos en su canal y que inauguró hace unas semanas. El capitán madridista se encuentra en estos momentos en una nube de interrogaciones, desde su futuro más inmediato y su vuelta a los terrenos de juego, hasta dónde jugará la próxima temporada, con su contrato expirando en junio.

El de Camas pasará por el canal de Ibai, quien en alguna ocasión ha dejado caer su madridismo, este jueves a las 19:00. Ramos será así el tercer futbolista con el que charlará el streamer, después de haber hecho lo propio con Gerard Piqué, en su primer programa, así como con el Kun Agüero, jugador del Manchester City.

Ramos comenzó repasando la actualidad futbolística, asegurando que su idea es llegar al partido de vuelta contra el Atalanta, clave en el futuro de la temporada del Real Madrid. Del mismo modo, quiso ensalzar la labor del equipo y, sobre todo, de los canteranos, en los momentos en los que, por la gran cantidad de bajas en la plantilla, tuvieron que "hacerse mayores".

Con respecto a su futura salida del Real Madrid, recalcó que quiere irse "con la conciencia tranquila" y sabiendo que ha dado todo lo que tenía por dar. "Me gustaría irme por la puerta grande, como me merezco, y que se devuelva todo el cariño que le he dado al Real Madrid y a la afición", añadió. Sin embargo, con respecto a su futuro, no desvelo ningún detalle sobre una renovación sobre la que "no tiene noticias".

Ramos quiso sacar pecho de su experiencia y su estado actual, asegurando que "sus 34 son los 28 de hace diez años", antes de poner un objetivo claro en su carrera: EE UU y México 2026, para convertirse en el primer futbolista en disputar seis Mundiales.

En un marco más personal, Ibai le preguntó sobre su paternidad. "Todo el mundo lo dice, es la mayor sensación de amor que puedes tener por un ser. Un niño te saca una sonrisa cuando nadie más puede. El vínculo con un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida", afirmó.

También quiso destacar a Joaquín Caparrós como el gran entrenador que le ha marcado y el más determinante de su carrera. "Fue el primero que me puso para que la gente me viera sin haber empatado con nadie. Ficharon a Dani Alves y Joaquín me puso a mí, aunque luego supo encajarnos a ambos", desveló.

A la pregunta sobre el jugador "más extraño" con el que ha coincidido en el vestuario del Real Madrid y el capitán no dudó en señalar a Faubert, antes de recordar su famosa anécdota quedándose dormido en el banquillo en medio de un partido. "Quizás es por ese "jet lag" que hay con los franceses", bromeó.

También le preguntó sobre "el vestuario más divertido del Real Madrid", y Ramos rescató la época de los Galácticos con Ronaldo o Marcelo, comparando esa alegría brasileña con la andaluza. "En ese momento nos divertíamos mucho pero no ganábamos nada. Luego llegó la etapa de divertirse menos pero ganar", remarcó.

Ibai quiso meter más leña al fuego, preguntando por la polémica con el penalti no pitado en el último derbi madrileño. "Yo con Hernández Hernández tengo una amistad particular", comentó sobre el capitán blanco provocando las risas de Ibai. "Para mi es un penalti que se puede pitar entre el 80 o 90% de las veces. Si te llaman del VAR es porque creen que es penalti, aunque luego el árbitro es el que decide", añadió.

Llanos quería que Ramos se mojase entre Haaland y Mbappé, si este fuese entrenador del Real Madrid. "Por la actualidad sería más fácil fichar a Haaland", aseguró