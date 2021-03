Ibai Llanos 'adelanta' que el Kun Agüero va a fichar por el FC Barcelona

Antes de la emisión de la entrevista de Jordi Évole a Ibai Llanos en el programa de La Sexta Lo de Évole, ambos estuvieron charlando en un directo de Twitch del streamer. En dicha conversación, el joven soltó una bomba al afirmar que veía al Kun Agüero firmando con el FC Barcelona.

"Tras las elecciones, yo veo que el Barcelona puede fichar a un bombazo argentino", comentó Ibai. Fue entonces cuando Évole le preguntó si creía que se trataría de Lautaro y el streamer lo negó, yendo más allá. "No, no, uno más grande. El Kun Agüero. No lo he hablado con él, pero... acaba contrato a final de temporada y me cuadraría que fichara por el Barça".

El Kun Agüero e Ibai tienen una amistad que se forjó en Twitch, cuando ambos coincidieron en una partida multitudinaria de videojuegos. A partir de ahí fueron haciendo directos conjuntos y el argentino fue recientemente uno de los invitados del streamer en su sección Charlando tranquilamente.