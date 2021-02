Agüero se confiesa con Ibai: "Decir en público que quería irme del Atlético fue un error"

El Kun Agüero se ha convertido, desde el inicio de la pandemia, en un rostro muy popular de los directos de Twitch, y especial repercusión tienen los que el delantero del City comparte con su amigo Ibai Llanos.

El caster continuó con sus charlas con futbolistas tras el éxito de la que mantuvo con Gerard Piqué y repasó con el argentino varios momentos clave de su carrera, especialmente de su paso por España, donde militó en el Atlético de Madrid.

"En dos meses pasé de ver los grandes partidos de Europa desde Argentina a ver a Ronaldo en mi primer derbi con el Atlético contra el Real Madrid. Entré y al final del partido intenté batir a Casillas con una picadita en el 88' y se fue a la Luna", recuerda un Agüero que confiesa que no estaba del todo convencido de abandonar su Argentina natal por miedo a desconectarse de su familia: "MI madre lloró cuando firmé el contrato".

Un episodio rodeado de polémica fue el de su salida del club rojiblanco, cuando el Kun confeso públicamente en 2011 que quería abandonar el Atlético: "Había otras ofertas entonces, pero yo estaba en la Copa América 2011. La decisión la tomé tras la Copa y tenía que volver al Atlético a entrenar y ya había dicho que me quería ir. No podía, de ninguna manera. Pero decir públicamente que me quería ir del club fue un error. El Calderón era increíble, un campo tremendo", confesó.

Para terminar la charla, una broma. Llanosle pregunta al jugador que qué piensa de él: "¿Qué piensas de Ibai?". Agüero responde con contundencia: "Que es un gilipollas".