Ibai pide perdón a Piqué por "las humillaciones": "¿Te das cuenta la falta de respeto hacia mi persona?"

Gerard Piqué charló este jueves en directo con el popular Ibai Llanos, en una entrevista en la que no faltó el humor y también los dardos del central azulgrana.

Una entrevista distendida en la que se abordaron sin tapujos varias cuestiones de la actualidad futbolística y en la que tampoco faltó el troleo mutuo.

Ibai le propuso a Piqué jugar algún día al pádel, ya que el caster es aficionado a la práctica de este deporte e incluso cuenta con una pista propia en su nueva casa. A colación de esta invitación, Llanos le reveló a Piqué que habían jugado con la campeona del mundo, en un partido que terminó con un aplastante triple 6-0.

"Buena experiencia", comentó el futbolista, a lo que Ibai le respondió con un dardo: "Pues como el 8-2 con el Bayern", lo que provocó las risas de ambos.

El recuerdo de la peor derrota en Europa del Barça en los últimos años fue recurrente durante la entrevista, por eso Piqué, al término de la misma, le quiso dar un pequeño tirón de orejas al youtuber:

"Tú te das cuenta de que te he llamado 'mejor streamer de España', te he dicho que vas a ser un padre de la hostia, te he dicho que das felicidad a la gente y tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara mis humillaciones en directo, delante de no sé cuántas personas... Tú de das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Y yo lo he aceptado ¿eh? No tengo ningún problema", dijo Piqué, a lo que Ibai contestó con semblante serio: "la verdad es que me siento mal".

Posteriormente, el caster escribió un tuit en el que pedía públicamente perdón al central del FC Barcelona.

Esto me pasa por no ver el Stream entero... Para todos los que preguntáis, A ESTO ME REFERÍA! pic.twitter.com/a4AsknLqwq — Javier Vives (@Javiruvis) February 4, 2021