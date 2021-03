La última revisión médica de Marc Márquez deja entrever la fecha de regreso a la competición

Marc Márquez sigue avanzando en la recuperación de su brazo. En el último parte médico ofrecido por el equipo se intuye un ligero optimismo, de cara a una posible llegada del piloto al principio de la temporada.

Así reza: "En la revisión realizada a Marc Márquez a las 14 semanas de la cirugía por pseudoartrosis infectada de húmero derecho, el equipo médico dirigido por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha constatado clínica y radiográficamente una progresión satisfactoria de la consolidación ósea. A partir de este momento se le permite intensificar el programa de recuperación de fuerza y movilidad con vistas a volver progresivamente a pilotar de forma competitiva".

A efectos prácticos, esto es un salto con respecto a lo que informaron en los últimos partes. Márquez no se sube a la moto (oficialmente) desde el pasado mes de julio de 2020, cuando forzó para regresar a pista mucho antes de lo conveniente.

Después de perderse los test de pretemporada en Catar, el objetivo es que llegue a la primera carrera del año, que será en este mismo circuito (también la segunda). Desde Honda, de momento, no consideran fichar a un sustituto, si bien Stefan Bradl se mantiene listo en caso de que Márquez no llegue a tiempo. Después de la pifia con su recuperación en los últimos meses no van a forzar.