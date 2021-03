Neymar, baja confirmada para la vuelta contra el Barça... y alta para el cumpleaños de su hermana

El PSG ha hecho público su parte médico y en el aparece Neymar como baja. Según indica el comunicado del club parisino, "Neymar retomó el entrenamiento parcial con la plantilla la semana pasada y continuará con su trabajo de recuperación individual. Se hará un nuevo punto en los próximos días". De este modo, el brasileño se perderá el partido de vuelta de la Champions contra el FC Barcelona.

El brasileño se lesionó en el partido dela Copa de Francia entre PSG y Caen y no ha vuelto a jugar desde entonces, cuando se le marcaron cuatro semanas de baja. Nuevamente, Neymar vuelve a lesionarse y ser baja coincidiendo con el cumpleaños de su hermana Rafaella, el 11 de marzo, perdiéndose otro partido en los días previos a la fiesta familiar.

De una forma u otro, no es la primera vez que Neymar no está disponible para jugar o entrenarse un 11 de marzo. Cuando era jugador del FC Barcelona, Neymar se perdió los compromisos del club ese día durante cinco años consecutivos. Lesiones, acumulación de tarjetas, molestias... Siempre pasaba algo. Siempre había una excusa. En esta ocasión, el cumpleaños de Rafaella es un día después del partido de vuelta contra el Barça, para el que no estará disponible el jugador.