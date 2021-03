Ana Peleteiro se enzarza con Santiago Segura en la final de 'El Desafío': "Vas de sobrada y siempre te quejas al final"

La campeona de Europa de triple salto, Ana Peleteiro, fue una de los participantes más destacados de la primera edición del último concurso de Antena 3, 'El Desafío', que concluyó el pasado viernes con la victoria de la actriz Kira Miró. La saltadora gallega terminó en la cuarta posición general y durante toda la temporada ha llamado la atención por su inconformismo y su afán de superación.

Esa actitud es el que le ha costado varias críticas de los miembros del jurado, con el punto más tenso vivido en la final, en un enfrentamiento que tuvo con Santiago Segura, uno de los jueces de esta edición, tachándola como "la concursante más beligerante", por las notas que recibía.

Segura comenzó su valoración tirando de ironía. "Te voy a pedir ayuda. Una vez me dijiste: 'Claro, es que me has dado menos nota'. Y claro, ¿a cuál de tus compañeros podría haberle dado menos nota? Por ejemplo, ¿merece Bustamante menos nota que tú?", preguntaba el cineasta.

Sin embargo, la respuesta de Peleteiro pareció no sentarle nada bien y terminó encendiéndole. "Eso eres tú, que para eso te pagan", contestó la atleta. "Te estaba pidiendo ayuda, pero vamos, me lo has puesto en bandeja. Efectivamente, haré lo que me parezca", continuó un molesto Segura. "Haz lo que quieras, como siempre has hecho. No va a ser el último día el que voy a mandar yo", insistía Peleteiro.

"Pero vamos a ver, ¿te molesta que te pida ayuda? Como vas de sobrada y siempre te quejas al final y estás lloriqueando por tus notas... Tú no te quieres mojar. Tú lo que quieres es quejarte todo el rato. Tu actitud no me gusta y te voy a poner la nota adecuada", sentenció el actor y jurado.

Sin embargo, la campeona de Europa quiso defenderse y dar su explicación, afirmando que todos sus compañeros habían realizado pruebas de gran mérito y dificultad. "Pues cuando les ponga más nota que a ti no protestes. Yo soy una persona sensible y no me gusta ver a la gente encabronada, pero como es el último programa cabréate lo que quieras", incidió Segura.

Eso sí, antes de concluir, quiso tender una mano a la altleta internacional y aseguró que "en las pistas le va a aplaudir a muerte" donde quiere que gane. "En la pista enfádame también que me viene bien", concluyó la gallega, poniendo fin al tenso momento que se vivió en el plató.