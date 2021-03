Khabib habla de su estrecha amistad con Cristiano Ronaldo y revela lo que más le inquieta sobre sus hijos

El exluchador de la UFC Khabib Nurmagomedov se ha pronunciado sobre su estrecha amistad con Cristiano Ronaldo, con el que habla casi a diario y con el que comparte inquietudes del día a día.

"Hablamos muchas veces, casi todos los días, pero cuando nos conocimos tuvimos una conversación sobre de dónde sacamos nuestra motivación", ha comentado.

En ese sentido, Khabib revela que el portugués se inspira en sus hijos, aunque tiene una inquietud sobre ellos que le preocupa: "Me dijo que quiere que su hijo sea su sucesor. Cuando Cristiano era un niño sólo podía soñar con tener un simple par de botas. Pero su hijo lo tiene todo...", revela Khabib.

"Teme que su hijo no sienta la misma hambre, la misma voluntad. La gente se guía por esa voluntad, siente el deseo de conseguir cosas. Cuando lo tienes todo, es difícil encontrar la motivación adecuada", añade.

"Cuando me lo dijo, no voy a decir que me sorprendió, pero disfruté escuchándole. Me di cuenta de que es una persona que no se conforma con uno, dos o tres títulos", explica Khabib, que cree que su amigo seguirá "dos o tres temporadas más ahí".