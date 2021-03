Zidane se queda sin delanteros de cara al derbi: Mariano se lesiona y Benzema no entrena

Más problemas para el Real Madrid en cuanto a las lesiones, una maldición que no cesa esta temporada y que ha tenido a la enfermería blanca en un no parar. A la lista que conforman Sergio Ramos, Hazard, Carvajal, Militao y Benzema, se les ha unido este jueves Mariano, como ha confirmado el club a través de un nuevo parte médico, el enésimo de la temporada.

El hispano-dominicano cayó tras el partido contra la Real Sociedad del pasado lunes, y el Real Madrid ha informado que sufre "una lesión muscular en el obturador externo izquierdo" y su disponibilidad quedará marcada por su evolución.

Parte médico de Mariano.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 4, 2021

De ese modo, Zidane afronta los días previos al crítico derbi contra el Atlético de Madrid con un gran problema: la falta de delanteros. La lesión de Mariano se une a la baja de Benzema que ya se ha perdido tres encuentros con los blancos por unas molestias en los aductores que están siendo más graves de lo que parecían en primera instancia.

De hecho, el francés se ha perdido también la sesión de entrenamiento de este jueves y su presencia en el derbi del domingo es seria duda. Así, el técnico blanco tendrá que volver a ingeniárselas y tirar de creatividad para elaborar un sistema sin un delantero centro, que sobre todo sea competitivo, en un duelo vital para seguir optando a LaLiga.

Las alternativas de Zidane

Siguiendo con su solución más reciente, Zidane podría salir con un falso '9', como ya ocurrió contra el Atalanta, donde Isco formó en punta escoltado por Vinícius y Asensio. Pese a la victoria, la fórmula no salió como esperaba el entrenador madridista, puesto que el partido lo terminó decidiendo un gol de Mendy en los minutos finales.

Otros futbolistas que podrían ocupar esa posición en la punta de ataque son Rodrygo o el propio Vinícius. Ambos jugadores han jugado alguna vez en la posición más ofensiva a lo largo de su carrera, aunque generalmente acompañados de una referencia en ataque que les dé más libertad.

No obstante, si Zidane no puede contar ni con Benzema ni con Mariano, no habría que descartar tampoco a Asensio como delantero, un futbolista que ha demostrado que tiene una definición exquisita y que, además, está recuperando su mejor forma para el tramo determinante de la temporada.