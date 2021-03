El estado en el que Higuaín ha vuelto a los entrenamientos con el Inter de Miami: calvo, barbudo, pasado de peso...

La MLS echará a andar a principios de abril y, por eso, todos los equipos han comenzado a hacer su pretemporada. Desde Florida a California, las franquicias han ido recibiendo a sus jugadores que han pasado unos días de vacaciones, aunque a algunos les ha sentado peor que a otros.

Es el caso de Gonzalo Higuaín. El delantero argentino del Inter de Miami, propiedad de David Beckham, se ha convertido en el foco de todas las miradas después de cómo aparece en una de las fotos en las que el club ha contado que vuelve a entrenarse.

Destaca no sólo por llevar un peto amarillo, que es casi lo más irrelevante, sino su fisico: sin apenas pelo, con una frondosa barba algo descuidada y una incipiente (aunque esto ya no es novedad) barriga. Las respuestas al tuit del Inter de Miami con la imagen no se hicieron esperar.

Higuaín fichó por el Inter de Miami el pasado verano, convirtiéndose en el primer jugador de peso en el fútbol europeo en llegar al proyecto de Beckham. Aunque este quiere atraer a otros de mayor calado mediático (se llegó a rumorear desde Messi a Sergio Ramos), lo cierto es que la MLS aún no goza de la potencia mediática y deportiva como para que los que aún creen poder tener carrera en el viejo continente den el salto.

La aportación estadística de Higuaín en sus primeros meses como jugador del Inter de Miami han sido 9 partidos disputados, un gol y dos asistencias.