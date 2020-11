Locura en los playoff de la MLS: expulsan a un portero en la tanda de penaltis, se pone un defensa y para el tiro decisivo

Si las principales ligas del deporte americano como la NBA, NFL o MLB tienen los mejores jugadores y equipos del baloncesto, fútbol americano o béisbol mundial, en el fútbol no pueden presumir de ello. Sin embargo, eso no priva a los estadounidenses de disfrutar de partidos de auténtico nivel y por qué no, el surrealismo que también tiene como esencia el fútbol en la MLS.

Prueba de ello fue el encuentro de la pasada noche entre el Orlando City y el New York City en la primera ronda de playoffs de la Major League Soccer, que se terminó decidiendo con una tanda de penaltis insólita que tuvo un auténtico héroe inesperado.

Cuando Orlando había marcado ya cuatro penas máximas, los neoyorquinos se disponían a lanzar su quinto penalti con un fallo ya en su marcador, por lo que tenían que anotar para seguir con vida. Gallese detuvo el lanzamiento de Castellanos, pero tras revisarlo con el VAR, el tiro se repitió porque el guardameta se adelantó en el disparo, y, para más inri, el peruano vio la segunda amarilla y fue expulsado por esa acción.

En la repetición del penalti New York anota pero Nani erra el tiro decisivo para los morados, que se ven abocados a la muerte súbita, con su defensa Rodrigo Schlegel bajo palos. Tras un tanto para cada equipo, llegó el momento de gloria para Schlegel deteniendo el disparo de NY con una parada épica.

😳 ¡Toda la locura de los penales!



🔴 Gallese expulsado

✖️ Le impiden atajar a Rowe

🦸‍♂️ ¡@RodriSchlegel se pone los guantes y se convierte en héroe!#MLSCupPlayoffspic.twitter.com/8iPBX6E3iO — MLS Latina (@mlslatina) November 21, 2020

Ahora sí, Orlando aprovechó su opción de terminar del encuentro anotando la pena máxima definitiva y logrando el pase a las semifinales de la Major League Soccer, en búsqueda de un título histórico.