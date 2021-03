Los árbitros sacan pecho del VAR en LaLiga: "Ha acertado en 97 de las 100 veces que ha actuado"

Carlos Velasco Carballo, responsable del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, ha analizado la actuación del VAR hasta lo que va de temporada, como suelen hacer de manera regular. El excolegiado ha asegurado, datos en mano, que la fiabilidad y el protocolo del VAR es cada vez más efectivo, hasta el punto de que le da una tasa de acierto altísima.

"Los indices de aciertos de nuestros árbitros está siendo muy elevado. En el 94% de las ocasiones el árbitro hace caso al VAR. Es decir, interviene cuando el error es manifiesto. Se está rectificando más sobre penaltis señalados y se están señalando más penaltis a indicación del VAR", ha asegurado.

Pese a las polémicas que aún genera, Velasco Carballo insiste en que no han cambiado la filosofía. No quieren quitarle autoridad a los árbitros, y por eso sólo actúan cuando hay fallos obvios. "En caso de duda, no intervenir. Solo en errores claros y manifiestos. Hemos tenido 100 intervenciones del VAR, con 97 aciertos, en 3 en las que no se debió intervenir y en 13 no se intervino cuando se tenía que haber intervenido", aseguró, antes de admitir que el sistema "no es perfecto". "Preferimos una intervención no realizada si hay errores. Queremos que cuando intervenga el VAR es porque hay un error claro y manifiesto y que todo el mundo lo tenga claro", reiteró.

En el lado de la autocrítica, Velasco se refirió a "seis tarjetas rojas que no se han mostrado que se tenían que haber sancionado", como primer dato. "Tres intervenciones del VAR han sido indebidas. Trece en las que no intervino en 248 partidos. Se podía haber evitado", se resignó, y también apuntó a la lentitud en algunas revisiones. "Hay que mejorar el tiempo que se utiliza el VAR", dijo, antes de enviar un mensaje a los equipos.

🗣️ Carlos Velasco Carballo: "Los árbitros cometen errores, el VAR comete errores, pero la balanza es indiscutiblemente positiva". pic.twitter.com/KKfUVH1OfQ — RFEF (@rfef) March 2, 2021

"Hay que mejorar el comportamiento de los jugadores en la grada. Está siendo incorrecto. También el de los entrenadores en el banquillo. Tenemos que seguir con la labor didáctica", admitió, porque "no hay claridad en el criterio de las manos, lo que es oportunidad manifiesta de gol, cuándo amonestar por sujetar en una ataque prometedor, un fuera de juego por interferencia...", ejemplificó.

Además, en el capítulo del 'debe', los árbitros deben "unificar criterios". "Cada vez se pitan más penaltis porque el jugador está aprendiendo a jugar con VAR. Todos los contactos se juzgan y tenemos que aprender que los contactos ligeros no sean penaltis. La proyección es terminar LaLiga con 19 penaltis anulados desde el VOR. Los penaltis light no pueden ser", aseguró.

Todos estos fallos afectan a la duración de los partidos, algo que es un problema porque se están viendo encuentros de más de 100 minutos en total. "Hay que mejorar en la aplicación del tiempo añadido, pero hay que ver qué pasa y el motivo por el que se ralentiza todo en esos minutos. El análisis debe ir también porque el jugador en España se comporta de una manera aquí y otra cuando sale o cuando juega con la selección. Me gustaría analizar los 90 minutos y el motivo por el que se juega menos que en otras competiciones", criticó.