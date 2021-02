Iturralde González sobre el VAR: "Ellos mismos se pegan un tiro en el pie. Están creando media España de ateos"

El gol anulado a Messi durante el FC Barcelona-Alavés, que hubiera significado el 2-0 pero que quedó en nada por fuera de juego de Griezmann, está dando para mucho. El VAR, gestionado por Cuadra Fernández, volvió a dejar muchas dudas e Iturralde González fue muy duro en sus declaraciones en el Carrusel Deportivo.

“La línea está en el hombro de Griezmann y cuando debería estar por debajo de la axila. Y la del defensor parece pasar por encima del pie”, comentó Iturralde González cuando la retransmisión del partido ofreció la imagen congelada de la acción, con las líneas de fuera de juego marcadas sobre la misma. Figueroa Vázquez, árbitro del partido, dio el gol por bueno en un principio, pero desde el VAR le avisaron de que iban a revisar la jugada y finalmente lo anularon. En la imagen se ve como el hombro de Griezmann está adelantado.

El ex árbitro de primera división, que analiza las jugadas relacionadas con los colegiados en el programa radiofónico, se mostró bastante descontento con la actuación del VAR. “En algunas líneas hay que tener más un acto de fe que una constatación del hecho en sí. En la jugada entra el componente humano. En un ordenador no tienes la resolución y tú tienes que clicar debajo del hombro. Ellos mismos se pegan un tiro en el pie. Lo que están haciendo es crear media España de ateos”, declaró Iturralde. “Está comprobado que hay mínimo 10 cm de error. No puedes hacer algo como dogma. Esta jugada en Holanda hubiera sido gol al dejar ese margen de error”.