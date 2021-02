La Champions retrata el evidente declive del fútbol español

Tres derrotas y una victoria. Cuatro goles a favor y ocho en contra. Esos son los duros números de los equipos españoles tras la ida de los octavos de final de la Champions, aunque lo más preocupante es la sensación de que los equipos de la Liga se están quedando atrás con respecto a sus rivales del Viejo Continente.

La tiranía de los clubes españoles fue contundente durante la pasada década. Entre 2011 y 2020, hubo seis victorias de equipos de la Liga con ocho finalistas. Cuatro veces levantó la Orejona el Real Madrid y dos el Barcelona, mientras que el Atlético se quedó a las puertas en dos ocasiones. De hecho, entre 2014 y 2018, cinco años seguidos, solo conjuntos españoles ganaron la Champions.

Mientras, en la Europa League el dominio fue similar. En el mismo periodo de tiempo, también hubo seis campeones españoles, con cuatro títulos del Sevilla, el último el año pasado, y dos del Atlético. Además, el Athletic llegó a una final en 2012, con derrota ante el club colchonero.

La línea descendente del fútbol español no es algo que asome solo en esta temporada. Ya el año pasado, no hubo ningún equipo de la Liga en las semifinales de la Champions tras la eliminación de Barça y Atlético de Madrid en los cuartos de final, algo que no pasaba desde la temporada 2006/07, cuando el Valencia fue el que llegó más lejos, siendo eliminado por el Inter también en cuartos de final.

Hace dos años sí hubo un semifinalista, el Barça, pero no hubo ningún finalista, algo que no pasaba desde 2013.

La situación este año es delicada. Acostumbrados a tener siempre al menos dos equipos en cuartos de final –o incluso tres y hasta cuatro–, la amenaza con una debacle de la Liga en la máxima competición europea es real. El Barça está al borde del KO ante el PSG, el Atlético y el Sevilla lo tienen muy complicado en sus visitas a Chelsea y Dortmund, respectivamente, y solo el Real Madrid tiene su eliminatoria encarrilada tras su victoria ante elAtalanta.

Los problemas son profundos y habrá que analizarlos a fondo. La Premier League tiene muchísimo más dinero que los equipos españoles desde hace varios años gracias a sus ingentes ingresos televisivos, y por fin se está reflejando su poderío económico sobre el campo. Aunque también se ha apuntado a un mayor ritmo en el juego de los equipos continentales con respecto a los de la Liga, achacados a un fútbol mucho en el que lo físico está predominando sobre lo técnico. Sea como fuere, y en espera de ver qué pasa finalmente en las eliminatorias de octavos, parece claro que la hegemonía del fútbol español es ya historia.

Aplastados año tras año

Quizás el Barça representa como nadie la pérdida de competitividad de los equipos de la Liga. De dominar el continente con dos títulos en tres años (2009 y 2011) y lograr otro en 2015 a ser ajusticiado sin piedad por sus rivales en los últimos años.

El conjunto azulgrana va a goleada por año. En 2017 recibió un 4-0 del PSG que logró remontar con un increíble 6-1, pero después le superó la Juventus con un 3-0. En 2018, la Roma le remontó un 4-1 con un 3-0 que nadie esperaba. En 2019, tras golear al Liverpool por 3-0 en el Camp Nou, se llevó un contundente 4-0 en Anfield. Con el 2-8 en Lisboa ante el Bayern, los culés tocaron fondo.

La situación acabó desanimando a Messi, que intentó irse. Finalmente se quedó, pero ni con Leo le basta al Barça: el 1-4 recibido la semana pasada en el Camp Nou ante el PSG confirma que los culés están muy lejos de los grandes de Europa.

Sin Cristiano no hay paraíso

El Real Madrid dominó Europa con puño de hierro entre 2014 y 2018 con cuatro títulos de cinco, tres de ellos seguidos, algo que no se lograba desde los años 70. Sin embargo, entonces se fue Cristiano Ronaldo, y sin el luso, los blancos no han sido hasta ahora capaces de pasar siquiera de los octavos de final.

El año pasado, los blancos cayeron ante el Manchester City; el anterior, ante el Ajax. Eso sí, este año, los de Zidane pueden ser los que salven el orgullo de la Liga española, pues fueron los únicos que ganaron el partido de ida. El 0-1 ante el Atalanta debería ser suficiente para pasar a cuartos, otra cosa es si este Real Madrid tiene suficientes cartas para ser candidato a levantar una nueva Champions.

Un líder muy superado

Que el líder destacado de la Liga sea dominado con contundencia y acabe perdiendo ante el quinto de la Premier deja muy bien a la competición española. Lo peor de la derrota fue la imagen que dejó el Atlético, que nunca se atrevió a ir a por el partido y se conformó con un empate que finalmente no llegó.

Eso sí, sería un gran error dar por muerte al equipo de Simeone, la eliminatoria sigue de lo más abierta. Conviene recordar que el conjunto colchonero fue capaz de ganar el año pasado en Anfield al entonces intratable Liverpool.

La racha no siguió en europa

Caso parecido al anterior. El Sevilla llegaba con una racha increíble de cinco victorias –que ya son seis– en la Liga, mientras que el Borussia Dortmund estaba en crisis y lejos del liderato en la Bundesliga. Sin embargo, los alemanes fueron superiores y Erling Haaland fue imparable hasta para dos de los mejores centrales de la Liga como Koundé y Diego Carlos. Aunque, como dijo Monchi citando al himno hispalense, "dicen que nunca se rinde...", los de Lopetegui han demostrado este año su gran nivel y venderán muy cara su eliminación.