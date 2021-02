La espectadora de la peineta a Nadal en el Open de Australia: "El alcohol le hace estar a una un poco desinhibida"

Una entrada para un torneo de tenis suele dar acceso no sólo a un partido (aunque se puede comprar para ello) sino para una jornada completa. Es lo que hizo una de las grandes protagonistas del partido entre Rafa Nadal y Michael Mmoh: la espectadora que le dedicó una peineta al español.

La mujer ha hablado para un medio australiano, donde ha confirmado lo que el manacorense ya sospechaba: había bebido. "El alcohol te hace estar a una un poco desinhibida. Mi hija no está muy contenta de lo que he hecho", admitía la señora, a la que presentaron con el nombre genérico de 'Lisa' en el programa 'Mañanas con Neil Mitchell' de la radio australiana '3AW693'.

Esta aficionada explicó su versión de los hechos y por qué abucheó a Nadal. "No soy fan de Nadal. Es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar", confesó. "El hecho mismo de que mis fotos se hayan vuelto virales, refleja lo increíblemente aburridos que son sus partidos, porque ¿por qué querrías concentrarte en un espectador?", criticó.

'Lisa' no fue a ver a Nadal o a Mmoh, sino que quería ver en directo a una de las tenistas que les precedió en la Rod Laver, de la que fue expulsado. "No sé por qué no podía decir en alto lo que me parecía todo aquello, fueron muy maleducados al sacarme de la pista. Me dijeron 'bien, tienes que irte', y yo respondí: '¿Por qué? Soy un espectador, he pagado mi entrada, ¿por qué no se me permite hablar? ' En el partido anterior grité a Svitolina, porque es una de mis favoritas", confesó.

La espectadora tenía entradas para la sesión vespertina de este sábado, pero las nuevas restricciones en la ciudad de Melbourne le impedirán acudir. Al menos, si quiere volver a gritar a un tenista, no podrá hacerlo en directo.