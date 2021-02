Fognini y Caruso se enzarzan tras su partido en el Open de Australia: "¿No te puedo decir que has tenido puta suerte?"

El número 16 del mundo, Fabio Fognini se llevó el gran duelo entre italianos de la segunda ronda del Open de Australia ante Salvatore Caruso, por un emocionante 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 y 7-6, con un último 'tie break' que terminó con 14-12, y al terminar ambos se enzarzaron en una airada discusión verbal en la pista, que requirió la presencia del supervisor Andreas Egli para poner paz.

Fognini le recriminó, de mala manera, la suerte que había tenido cuando Caruso envió varias pelotas a la línea en momentos cruciales, y Salvatore le respondió por su parte, que sus insistentes quejas en el último tramo del choque no habían sido adecuadas ni deportivas.

"¿No te puedo decir que has tenido puta suerte?", cuestionaba el número 16 a su rival, que, sin esconder su decepción, afirmó que "no se esperaba eso de él". "No he dicho una sola palabra en todo el partido", añadía Caruso, mientras Fognini insistía en la suerte que había tenido su rival. "¿Qué problema hay en decirlo?", perseveraba.

"¿Por qué me tocas los cojones ahora? Dije que habías tenido suerte. Si estoy equivocado, dilo. No me ataques", concluyó Fabio.

🗣🇮🇹🗣 ¡Vaya bronca entre Caruso y Fognini! Fabio venció y dijo que Salvatore tuvo suerte en varios puntos, pero a partir de ahí llegaron los reproches y hubo algún que otro 'vaffanculo'.



No hace falta saber italiano...



📱📺🖥 Sigue todo el #AusOpen en @Eurosport_ESpic.twitter.com/bBCGI92H5t — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 11, 2021

Ambos jugadores, empecinados con sus diferentes puntos de vista, prosiguieron con su discusión verbal, justo antes de abandonar el estadio John Cain, con el supervisor Andreas Egli apartando pacíficamente a los dos para evitar que el problema fuera a más.

Con la victoria, Fognini consiguió por cuarto año consecutivo su pase a la tercera ronda, donde se enfrentará con el australiano Alex De Miñaur (21) este sábado.