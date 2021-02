Las estrellas de la NBA cargan contra el All Star: "Creo que es estúpido"

La NBA puso a trabajar a sus mentes más brillantes para elucubrar una estrategia para que se pueda celebrar su fin de semana más excitante: el del All Star. La fiesta del baloncesto americano estaba planificada para celebrarse el próximo 7 de marzo, coincidiendo con la semana de descanso que da la liga, en Indianápolis, pero tras las negociaciones y vistas las facilidades logísticas ha pasado a Atlanta.

Usualmente, el fin de semana del All Star consta del partido de novatos, el de famosos, los concursos de triples, mates y habilidades, hasta finalizar con la guinda del pastel, el partido de las estrellas, con los mejores jugadores de la liga. De ese modo, este All Star se ha "basado" en este partido que será, según lo hasta ahora acordado, el único evento, pero ya se habla de incluir algún concurso, con el de triples y mates como favoritos.

Tras dar a conocer el acuerdo el pasado jueves, varias estrellas de la liga ya han comenzado a mostrar su rechazo por el evento, sobre todo en las condiciones sociales y deportivas en las que llega. La crítica más llamativa viene del jugador más determinante y mediático de esta época, LeBron James, que ha admitido tener "cero energía y cero ganas".

"Mis compañeros y yo hemos tenido poco descanso, 71 días, entre temporada y temporada, y al inicio nos dijeron que no iba a haber All-Star y por lo menos íbamos a tener un pequeño relax. Para mí era una oportunidad de calibrar la segunda parte de la campaña. Y ahora nos lanzan a un All-Star que rompe todos esos planes. Pues me lo tomo como una bofetada en la cara", comenzó opinando la estrella de los Lakers.

"Obviamente el dinero es lo que mueve el mundo y esto es lo que es"

"Seguimos lidiando con una pandemia. ¿Vamos a llevar a toda la NBA a una ciudad que está abierta en estos momentos? Es evidente que no estoy contento con ello. Iré si soy seleccionado, pero estaré físicamente y no mentalmente", aseguró 'King'.

Otra figura de la NBA como Joel Embiid, pívot de los 76ers, dejó en el aire su presencia aunque fuese seleccionado por los aficionados para ir. "Depende de la salud. Yo no tengo claro que vaya a ir", advirtió 'The Process'.

También se ha sumado a las críticas uno de los jugadores más llamativos de esta temporada, como lo es De'Aaron Fox, de los Sacramento Kings, que ha calificado la idea como "estúpida". "Si tenemos que llevar mascarillas para un partido de fase regular, ¿cuál es el sentido de hacer este partido? Obviamente el dinero es lo que mueve el mundo y esto es lo que es. Si me votan, bien; si no pues, también. Y tendría que jugar porque te llevas una multa si decides no hacerlo y no es porque estés lesionado", expresó.