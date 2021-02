Roger Federer anuncia su fecha de regreso a las pistas y desvela su calendario para 2021

Roger Federer ya ha puesto fecha para su regreso a la acción y volverá a competir en el torneo ATP de Doha, que se disputará del 8 al 13 de marzo en Qatar.

El tenista suizo lleva sin jugar en partido oficial desde finales de enero de 2020, cuando perdió en semifinales del Open de Australia del año pasado ante Novak Djokovic. Posteriormente, Roger Federer se operó de su rodilla derecha hasta en dos ocasiones, lo que retrasó el proceso de recuperación hasta el punto de no haber podido llegar a tiempo al Abierto de Australia de 2021.

La idea de Federer es utilizar Doha como pista de despegue de un calendario en el que aparecen varios torneos de tierra batida, hierba (Wimbledon) y pista rápida (Juegos Olímpicos de Tokio y US Open), tal y como reconoció el propio tenista en entrevistas para varios medios de su país.

“Llevo mucho tiempo pensando en cuándo y dónde volver. Australia era demasiado pronto debido a mi rodilla. Me duele porque es uno de los lugares donde más amo jugar”, declara Federer. “Quería regresar a un torneo más pequeño, donde el estrés sea un poco menor”.

La idea del suizo no es simplemente regresar a las pistas, sino hacerlo con opciones de victoria, tal y como confiesa él mismo. “Quiero volver a celebrar grandes victorias, estando listo para que el camino sea largo y difícil”, avisa. Sin embargo, no piensa en alargar su carrera más allá de lo necesario en términos de salud. “En el futuro quiero poder ir a esquiar con los niños y con Mirka. O ir de excursión, jugar baloncesto o empezar a jugar hockey sobre hielo. Todavía tengo muchos sueños. Para eso necesito un buen cuerpo y no quiero machacarlo”.