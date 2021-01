Kyrgios vuelve a menospreciar a Djokovic a favor de Nadal y Federer y presume de racha

Nick Kyrgios ha vuelto a poner la mira en el tenista que actualmente lidera el ranking ATP, Novak Djokovic, y su presencia en la lucha por ser considerado como el mejor de la historia. A diferencia de otros deportes, en el tenis el prestigio de los jugadores se mide por el número de Grand Slams ganados, con Rafa Nadal y Roger Federer como los más laureados con 20 cada uno.

Sin embargo, el serbio les sigue muy de cerca, con 17, y todo parece indicar que, dadas las edades de los tres y el estado físico de cada uno, será él el que termine su carrera liderando este ranking, intentando terminar con el debate de quien es el mejor tenista de todos los tiempos. No obstante, esto no es suficiente para que Djokovic se corone como tal, por lo menos para Kyrgios.

El australiano tiene claro que al número 1 le falta algo para ser el mejor de siempre. "No hay problema en cuantos Grand Slam gane Djokovic. Nunca será el más grande para mí. He jugado dos veces contra él, y si no puede ganarme, nunca será el más grande de todos los tiempos", opinó Kyrgios.

Y es que pese a haber dejado a todo tipo de rivales por el camino, 'Nole' no ha conseguido derrotar nunca al australiano en las dos veces que se han enfrentado, ambas en 2017. En su primer duelo, en cuartos de final de Acapulco, Kyrgios se deshizo de su rival en dos sets (7-6 (9) y 7-5), al igual que en octavos de Indian Wells (6-4 y 7-6 (3)).

Además de en lo deportivo, Kyrgios quiere ser la piedra constante en el zapato de Djokovic, y no desperdicia ninguna ocasión para atizar al serbio... y calentar más un posible enfrentamiento en el Open de Australia.