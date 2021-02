Laporta investigará la filtración del contrato si gana las elecciones y defiende a Messi: "Genera más de lo que cobra"

El candidato a la presidencia del FC BarcelonaJoan Laporta ha asegurado que si gana las elecciones investigará la posible filtración del contrato de Leo Messi y, al respecto, asegura que el argentino "genera mucho más de lo que cobra".

"Leo genera muchos más ingresos que el dinero que cuesta. Hemos hecho un estudio y genera un tercio de los ingresos totales del Barça. En ningún caso Messi ha provocado la situación económica del club. Al revés, genera mucho más de lo que cobra", aseguró en 'El Món a Rac1'.

Además, cree que genera mucho a nivel económico pero también a nivel deportivo. "No tienen precio los momentos que nos ha hecho vivir. Es un retorno emocional y deportivo enorme. Sin Leo no se hubiera ganado tanto".

Laporta cree que estas filtraciones no ayudan a que Messi se quede en el club. "Hay que hacerle una propuesta que se ajuste a las posibilidades económicas del Barça. Hay una propuesta deportivamente muy competitiva, que es lo que él quiere. Y estoy convencido de que él se quiere quedar", matizó.

"Le envié un mensaje animándole, diciéndole que no debe hacer caso. No me respondió. Me supo mal la noticia porque falta el respeto al Barça. Como hay desgobierno es más fácil que pasen estas cosas", comentó.

Por ello, investigará esa posible filtración. "Vulnerar la confidencialidad de un contrato profesional es delito. ¿Sospechas? Tengo la sensación de que ha sido una filtración. Lo que sospeche yo no es relevante. Espero que no salga del club, pero me temo que va por ahí", argumentó.

"Si gano intentaré averiguar quién ha sido que ha filtrado el documento, si es que ha salido del club. Hay que saberlo. También le preguntaré al presidente de LaLiga", aportó.

Font: "Por encima de cualquier nombre está el Barça"

Por su parte, Víctor Font, preguntado por si actualmente renovaría a Messi con las mismas cifras que Josep Maria Bartomeu lo hizo en 2017, opinó que ahora "la situación del club es muy diferente respecto a cuando se firmó el contrato, aunque la situación financiera y económica en 2017 ya empezaba a apuntar que iba por malos derroteros", dijo en 'Más de uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Por otra parte, el candidato explicó que "el problema del Barça es de masa salarial, pero no solo por Messi, sino por todos los jugadores".

"Messi siempre ha dicho que su ilusión sería quedarse y retirarse en el club, y hasta tener un rol aquí después de su retirada", dijo Font. "Ahí está la oportunidad de crear una situación en la que todo el mundo se sienta cómodo", añadió. Pero también puntualizó que "por encima de cualquier nombre, incluso del mejor de la historia, está el Barça".

De la misma manera que Laporta, Font aseguró que si gana las elecciones del 7 de marzo investigará "quién ha estado detrás de la filtración, porque es imprescindible saber qué ha pasado y depurar responsabilidades". Según él, "hay voluntad de hacer daño y hay que defender la institución y a uno de sus mejores activos, que es Messi".