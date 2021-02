Las vacaciones le cuestan muy caro a la Fórmula 1: Gasly, sexto piloto contagiado de Covid-19 y ya va un 30% de la parrilla

Pierre Gasly se ha convertido en el sexto piloto de la parrilla de Fórmula 1 en dar positivo en coronavirus. Lo anunció él mismo con un mensaje similar al que usaron Charles Leclerc o Lando Norris, los últimos en precederle en este trance por el que tantos están pasando desde hace un año.

"Hola a todos, espero que estéis bien y a salvo. Quiero que sepáis que he dado positivo en Covid-19. Ya se lo he contado a todo el mundo con el que he estado en contacto durante los últimos días. Estoy en autoaislamiento y siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias locales. Me siento bien y seguiré con mi plan de entrenamiento en casa mientras estoy en aislamiento. Tened cuidado", ha escrito el piloto francés, vencedor de aquel caótico GP de Italia de 2020.

El caso de Gasly es el sexto que se produce entre pilotos de la parrilla, tras los de Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton y los ya citados de Leclerc y Norris. Si hay 20 pilotos en total, la proporción de contagios es altísima, un 30%, con el añadido de que los tres últimos se han producido durante las vacaciones y en el mismo lugar: Dubai.

La Fórmula 1 consiguió controlar dentro de lo razonable la crisis de coronavirus en 2020. Test PCR a todos los componentes de la burbuja (mecánicos, pilotos, periodistas, etc) y controles exhaustivos en cada país que viajaban lograron evitar un brote serio durante el campeonato.

El problema es que, en vacaciones, se ha desmadrado el asunto. La relajación de las medidas durante estos días de descanso en Dubai ha hecho que ya tres pilotos se hayan contagiado y la organización está seriamente preocupada. Durante el mes de febrero está previsto que todos los corredores se vayan incorporando a la disciplina de sus respectivas escuderías y se relacionen con decenas de mecánicos e ingenieros, con el riesgo que ello conlleva.

El campeonato 2021 arrancará más tarde de lo inicialmente previsto tras el aplazamiento del GP de Australia, en el GP de Bahréin en 2021.