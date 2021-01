El derbi vasco de la final de la Copa del Rey 2020 finalmente se disputará sin público

La final de la Copa del Reyaplazada entre la Real Sociedad y el Athletic Club ya tiene fecha, aunque finalmente se jugará sin público. Según informa Marca, el partido por el título de la edición de 2020 tendrá lugar el 4 de abril en el Estadio de La Cartuja, aunque el anuncio oficial no se hará hasta la próxima semana.

La pasada campaña, tanto la Real Sociedad como el Athletic renunciaron a una plaza europea al no disputar la final de la Copa del Rey. La idea de jugar sin público y que los aficionados no pudieran disfrutar de un derbi vasco en el partido por el título copero no acababa de convencer a ninguno de los dos equipos. La Federación permitió que el partido se aplazase hasta ver si la situación cambiaba, pero los plazos ya se han acabado y definitivamente se jugará con las gradas vacías.

Tal y como indica Marca, la decisión todavía no es oficial, pero ya se ha descartado por completo el hecho de que pueda haber público en las gradas de La Cartuja. La crisis sanitaria sigue presente y las autoridades han descartado por completo que se reciba a público para la final de Copa 2020, pese a que la idea siempre fue que ese partido fuese el primero con aficionados desde que se decretó la puerta cerrada para las competiciones profesionales.

Además, la final de la Copa del Rey de 2021, que está prevista para el 17 de abril, también en La Cartuja, en principio también será sin público. Estaríamos hablando de dos finales consecutivas de Copa sin aficionados en la grada.