El mundo del automovilismo llora la muerte de Adrián Campos: "Un referente del deporte"

El mundo del motor quedó anoche en 'shock' después de conocer el fallecimiento de Adrián Campos, expiloto español de Fórmula 1 y fundador del equipo Campos Racing de la Fórmula 2, a la temprana edad de 60 años. Campos es considerado como uno de los pioneros del automovilismo español, siendo uno de los responsables de la afición española por el Gran Circo.

Un referente para los muchos españoles que en los últimos años han triunfado en este deporte, remarcando a uno por encima del resto: Fernando Alonso. El asturiano 'fue descubierto' por Campos, quien le introdujo a Minardi, escudería en la que corrió en su época y en la que debutó 'Magic'.

El asturiano ha publicado unas cariñosas palabras hacia el que ha descrito como "un gran impulsor de este deporte", mostrándose muy agradecido "por soñar con la Fórmula 1 y creer en los jóvenes".

Otros pilotos españoles que han pasado por el Gran Circo han querido rendir homenaje también al difunto Campos, como Carlos Sainz, flamante nuevo piloto de Ferrari, quien le ha descrito como un "referente". También Marc Gené y Roberto Mehri, ambos muy agradecidos por la ayuda que el que fuera piloto de Minardi les otorgó.

No solo desde la Fórmula 1, puesto que otros pilotos alejados de la disciplina también han querido mostrar su tristeza por la pérdida de tan importante figura. Alex Palou, Dani Juncadella o Luis Moya se han pasado por las redes sociales para mostrar sus condolencias.

Del mismo modo, varios estamentos institucionales a tanto a nivel nacional como internacional han querido mandar el pésame a la familia y dejar un recuerdo de Campos. Desde la Fórmula 1 y el equipo con quien corrió, Minardi, hasta la Real Federación Española de Automovilismo y la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano.

We are very sad to learn of the passing of Adrian Campos



As a driver and then founder and president of Campos Racing, Adrian leaves an incredible legacy in motorsport



We send our condolences to his family and friends, and all at @CamposRacingpic.twitter.com/XEEeObfPwI — Formula 1 (@F1) January 28, 2021

Driver, team owner, talent scout, but above all, someone who loved motorsport. RIP Adrian.#AdrianCampospic.twitter.com/Xt3ew35mAJ — FerrariDriverAcademy (@insideFDA) January 28, 2021

We’re all so shocked and saddened to hear of the passing of Adrian Campos, former #F1 driver with Minardi and team principal of @CamposRacing in @FIA_F2. A friend and a true gentleman, yet always a competitive racer, he is gone far too soon. Descanse en paz, amigo. pic.twitter.com/WIZeBSl9ZC — Pirelli Motorsport (@pirellisport) January 28, 2021

"Ciao Adrian, la giornata non poteva iniziare con una notizia peggiore. La tua scomparsa rappresenta per tutti noi un colpa al cuore. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua passione" Gian Carlo, Giuseppe, Ferdinando e Giovanni Minardi pic.twitter.com/CAB23sxdLs — Minardi (@MinardiOfficial) January 28, 2021