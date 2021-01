Mourinho y la vacunación de los futbolistas: "Hay gente en mayor riesgo y que la necesita más"

Reino Unido se convirtió el pasado 8 de diciembre en el primer país europeo en administrar la vacuna contra la COVID y desde entonces ya ha superado las 5 millones de dosis. Sin embargo, tras cubrir los primeros grupos grupos de riesgo, empiezan a surgir otros que empiezan a reclamar prioridad para recibir la inmunización, y uno de ellos son los futbolistas.

Sean Dyche, entrenador del Burnley, equipo de la Premier League, se mostró a favor de que el fútbol tuviera prioridad en este sentido, "por todo el dinero y el bienestar que genera". Sin embargo, esta no es una opinión generalizada en este deporte, puesto que ya han salido otros colegas que no comparten su punto de vista.

Es el caso de Jose Mourinho, quien al ser preguntado por este tema, tuvo claro que los futbolistas no son prioritarios. "No estoy de acuerdo. Quizás es sorprendente, quizás haya gente en desacuerdo conmigo, pero no lo haría. Hay mucha gente en mayor peligro que nosotros y sobre todo los jóvenes futbolistas", comenzó diciendo el portugués.

"Siento que la gente que está en primera línea todos los días, como personal sanitario, gente mayor, por supuesto, deberían de tener prioridad. Pero es sólo mi opinión", añadió.

Tambaleo 'spur' en la FA Cup

El técnico del Tottenham, que este martes cumple 58 años, tuvo un susto en el encuentro de su equipo el pasado lunes correspondiente a la FA Cup, en el que se impusieron al Wycombe Wanderers por 1-4. Los londinenses no se esperaron que fuese el equipo de la Championship (segunda división inglesa) los que comenzaran adelantándose en el marcador.

Sin embargo, los discípulos de 'Mou' supieron darle la vuelta, en una remontada que comenzó Bale, en el descuento previo al descanso, y que sentenciaron sufriendo en los cinco minutos finales del encuentro.