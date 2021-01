El mensaje de Abramovich a Lampard tras echarle como entrenador del Chelsea

Frank Lampard ya no es entrenador del Chelsea. La deriva que ha tomado el conjunto londinense ha hecho que el que fuera jugador ya no resista en el puesto, y Roman Abramovich ha decidido despedirle.

Pese a que su marcha (para nada sorpresiva) ha supuesto una determinación muy dura para la directiva y para él personalmente por el afecto y el respeto que tiene sobre Lampard.

"Ha sido una decisión muy difícil para el club, sobre todo porque tengo una excelente relación personal con Frank y le tengo el mayor respeto. Es un hombre de gran integridad y tiene la más alta ética laboral. Sin embargo, en las circunstancias actuales, creemos que es mejor cambiar de entrenador", asegura el empresario ruso.

Como ocurrió con otros, como un Jose Mourinho que estuvo en dos periodos, Abramovich no cierra la puerta a un regreso del futbolista. "En nombre de todos en el club, la Junta y yo personalmente, me gustaría agradecer a Frank su trabajo como entrenador y le deseo mucho éxito en el futuro. Es un icono importante de este gran club y su estatus aquí no ha menguado. Siempre será bienvenido en Stamford Bridge", resumió.

Lampard ha dirigido al Chelsea en 84 partidos de los que ha ganado 44, un balance muy corto para la exigencia que requiere.