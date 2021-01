Todo lo que necesitas saber de la Super Bowl 2021: horarios, dónde ver, protagonistas, actuación del descanso

La Super Bowl 2021 (Super Bowl LV) de la NFL será una de las más atípicas de la historia. Prevista para la madrugada del 7 al 8 de febrero, a las 00:30 horario español. Se disputará en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, y enfrentará a los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs.

Será la quinta Super Bowl que se juega en Tampa, siendo además la primera vez en la historia de la NFL que un equipo dispute el partido por el título en su estadio, y para colmo lo hará contra el vigente campeón.

Horarios y dónde ver

La Super Bowl 2021 será retransmitida en España por el canal #Vamos de Movistar y dará comienzo a las 00:30 horas. La actuación del descanso se espera que tenga lugar alrededor de las 1:30 horas peninsulares.

The Weeknd protagonizará la actuación del descanso

Uno de los momentos más mediáticos de la Super Bowl siempre es la actuación en el descanso del partido. En esta ocasión el privilegio y la responsabilidad serán para el canadiense The Weeknd, que llega al evento deportivo del año rodeado de polémica.

El cantante no obtuvo ninguna nominación a los Premios Grammy 2021 y el canal TMZ informó de que esto vino dado por un ultimátum en el que debía elegir cantar en la ceremonia de los Grammy o en la Super Bowl y al elegir la segunda opción se le volvió la espalda en los premios. Otros cantantes como Drakeo Elton John apoyaron a The Weeknd, por lo que no habría que descartar la aparición sorpresa de alguno de ellos en el descanso del encuentro por el campeonato de la NFL.

Público en las gradas y medidas sanitarias

La NFL mantendrá su protocolo sanitario como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, y al contrario que en la mayoría de eventos deportivos del mundo, la Super Bowl contará con aficionados en las gradas.

Se espera que haya 22.000 fans en el Raymond James Stadium, con capacidad para 65.890, por lo que sólo tendrá ocupado el 30% del graderío. Un total de 7.500 asientos han sido reservados para médicos y personal sanitario que ha estado en primera línea durante la pandemia como agradecimiento a su labor.

Primera mujer en arbitrar una Super Bowl

Sarah Thomas hará historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar una Super Bowl. Lleva seis temporadas pitando en la NFL y en 2015 ya arbitró un encuentro de playoffs, pero ahora da un paso más en su carrera y escribe su nombre en los anales del fútbol americano. Como curiosidad, será la única novata en una Super Bowl dentro del equipo arbitral que la dirigirá.

Duelo generacional de quarterbacks

Lo de Tom Brady es para hacérselo mirar. El mariscal de campo de los Buccaneers disputará la décima Super Bowl de su carrera (campeón en 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018. Subcampeón en 2007, 2011 y 2017) y lo hará con nuevo equipo. En su primer año en el conjunto de Tampa Bay ha conseguido llegar al encuentro por el título como si no hubiese cambiado de aires.

Frente a él tendrá a una de las mayores sensaciones del fútbol americano actual. Patrick Mahomes ha llevado a los Chiefs hasta la Super Bowl por segundo año consecutivo y es uno de los aspirantes al galardón de MVP de la temporada, algo que ya consiguió hace dos campañas, en 2018, así como el MVP de la Super Bowl LIV del año pasado.