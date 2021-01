Las negociaciones entre Hamilton y Mercedes para renovar se enquistan: "Es difícil firmar algo si no nos vemos"

Lewis Hamilton lleva casi un mes sin contrato en la Fórmula 1, después de que el que tenía con Mercedes expirase a finales de 2020. El heptacampeón, a día de hoy, no cuenta con un asiento en el equipo que le ha convertido en leyenda y el contexto no ayuda.

Mientras el piloto se encuentra de vacaciones en un retiro en la nieve, sus abogados y los responsables de la escudería mantienen arduas negociaciones. El máximo responsable del equipo alemán, Toto Wolff, ha dejado caer cómo está la situación ahora mismo: es optimista... pero hay fecha límite.

"Tarde o temprano sacaremos el bolígrafo, pero es difícil firmar algo si no nos vemos. Me alegro que esté entrenando. No tengo perfiles en redes sociales, así que no puedo ver toda esa información, pero sé que está en los Estados Unidos", señaló el dirigente en 'ORF Radio'.

La presión de ambas partes es notable. Wolff habla de "bolas con efecto" para referirse a las peticiones y exigencias de los abogados de Hamilton, aunque resta importancia a estas: es consciente de que ambos se necesitan. Además, asegura que no ha usado "la carta de George Russell", piloto que ya sustituyó a Hamilton cuando dio positivo en Covid-19 a finales de 2020. Al menos, no la ha usado de momento.

Lo cierto es que hay una fecha límite: el 12 de marzo. Ese día arranca la pretemporada 2021 en Bahréin, que albergará también el primer Gran Premio del año tras el aplazamiento de Australia. "Obviamente, antes de esa fecha hay que firmar el contrato y tenemos la intención de continuar unidos", afirma Wolff.

Pese a las dificultades para firmar, Wolff asegura que todo se está haciendo con un buen ambiente e incluso bromas. "Lo amenacé diciendo que yo era el siguiente en la lista para ocupar su asiento", afirmó.

Positivo en coronavirus

Toto Wolff ha visto cómo el coronavirus le ha afectado de lleno, ya que él mismo se ha infectado. "Estábamos pensando tener unas pequeñas vacaciones en Kitzbuhel, pero nos pusimos en cuarentena allí después dar positivo por Covid-19. Afortunadamente no mostré ningún síntoma, ya que es un virus que da miedo porque realmente puede tener graves consecuencias", admitía.

Mientras tanto, Hamilton se encuentra disfrutando de la nieve en un lugar indeterminado de Estados Unidos para mantenerse activo físicamente.