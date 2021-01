Aumentan los rumores sobre la retirada de Hamilton de la Fórmula 1: no hay acuerdo de renovación con Mercedes

A día de hoy, Lewis Hamilton ya no es piloto de Fórmula 1. El británico no tiene contrato con ninguna escudería desde el 31 de diciembre, cuando expiró el que había firmado unos años atrás con la escudería Mercedes con la que se ha convertido en leyenda. Lo que iba a ser una negociación teóricamente rápida a principios de 2020 se fue enquistando, y con la llegada de la pandemia las cifras que se manejaban antes ya no son posibles.

Es aquí donde radica el mayor problema. Hamilton cobraba, hasta el momento, unos 47 millones de dólares (la divisa que se usa en los contratos de F1), pero su caché ha subido conforme sus victorias y títulos aumentaban. Ese caché contrasta con el contexto socioeconómico al que se enfrenta Mercedes tras la crisis que ha provocado el coronavirus. La casa madre está obligada a hacer recortes y el gasto que supone mantener a Hamilton no compensa, según sus cuentas, el beneficio que pueden obtener.

El principal 'enemigo' de Hamilton está en casa. Se trata de Olla Kallenius, el CEO de Daimler y, por tanto, quien firma su nómina. El dirigente no ve claro el retorno financiero de la Fórmula 1, y de hecho ya ha soltado parte del equipo. A finales de 2020 vendieron dos tercios de la compañía, uno al gigante químico INEOS (que ya era patrocinador) y otro a Toto Wolff, jefe de la escudería y desde ahora también dueño de una parte. Ellos se quedan con un 33%, tanto del beneficio como del gasto.

Mercedes ha rechazado, al menos, dos propuestas de Hamilton. La primera fue un contrato de tres años (2021-2023), a 70 millones por año. La segunda, de cuatro años (2021-2024) a 50 millones por año. Ambas resultaron rechazadas, argumentando además del ingente coste que supone para la compañía, el techo salarial que entrará en vigor a partir de 2023 y que obligaría a que parte de ese sueldo llegase por vía directa de los patrocinadores, con todas las dificultades anexas (derechos de imagen, tributación, etc.) que ello supone.

A todo esto, Hamilton muestra cada vez más interés en lo que tiene fuera de la Fórmula 1. Su activismo contra el racismo (que ya metió en la propia competición), el medio ambiente o la promoción del veganismo, amén de su carrera musical como XNDA, ocupan cada vez más sus pensamientos.

Mercedes ya habla de un sustituto

En este contexto, Toto Wolff no tiene miedo a aceptar el pulso. El jefe de Mercedes no es ajeno a que esta situación ha hecho que los rumores de retirada inminente de Hamilton se multipliquen en los últimos días.

"No me preocupa en absoluto, porque siempre respetaré las decisiones de Lewis, ya sea que siga con nosotros mucho tiempo, o que se retire para hacer cosas diferentes. Creo que tenemos que estar preparados para todas las curvas que nos vengan", destacaba en declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'. Aún así, espera que se quede. "Hablamos mucho y somos muy transparentes. Creo que nos quedan muchas cosas que lograr juntos", dejó caer.

George Russell, que ya sustituyó a Hamilton en Bahréin cuando este dio positivo en Covid-19, está más que dispuesto a dejar Williams para subir al equipo campeón.