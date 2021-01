Laporta no da por perdido a Messi: "Se le puede convencer para quedarse"

Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC Barcelona, tiene claro su proyecto de cara a una segunda etapa como presidente del club catalán en el caso de salir elegido por los socios. Así se lo hizo saber a José Ramón de la Morena en El Transistor, donde habló de Xavi, Messi, Koeman y la pancarta del Bernabéu.

Sobre uno de los temas que más interesan al aficionado del Barça, la continuidad de Messi en el equipo, Laporta fue claro: no hay que darle por perdido. "No he llamado a Messi. Se le puede convencer. Yo creo que se puede quedar. Si queremos que se quede Leo en el Barcelona ha de tener un Presidente y una Junta Directiva cuanto antes. Creo que la Generalitat ha decidido aplazar las elecciones por intereses políticos, por intereses de la Gestora", explicó Laporta.

En lo referente al banquillo, el candidato descartó la opción de la llegada de Xavi, al tiempo que depositaba su confianza en Koeman. "Xavi parece ser que va con otro candidato. Mi proyecto deportivo pasa por motivar al entrenador que tenemos y a los jugadores que tenemos. Sé que Xavi tiene en la cabeza ser entrenador del Barça y sé que a medio plazo lo será. Pero en este momento tenemos entrenador y sé lo que son las noticias que vienen de fuera para desestabilizar. Koeman tiene contrato en vigor", comentó Laporta. "Creo que Koeman está en el camino. Está apostado por gente joven y esto me gusta. El juego seguro que puede mejorar. Lo que espero es que Koeman consiga su parte de evolución del sistema como hicieron Rijkaard, Guardiola o Luis Enrique".

La pancarta del Bernabéu

Laporta también se refirió a su famosa pancarta en la proximidades del Santiago Bernabéu y la buena acogida popular que tuvo. "En un principio lo teníamos pensado para Barcelona. La primera frase que pensamos la vi que era 'sin chicha ni limoná' hasta que se nos ocurrió el gana de volver a veros. El resultado fue muy bueno. Quedó simpático, la gente que tiene sentido del humor lo aceptó y se lo tomó con deportividad".