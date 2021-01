Laporta barre al resto de candidatos en la presentación de apoyos: más del doble de firmas que Font

La carrera por la presidencia del FC Barcelona ha dado este lunes el pistoletazo de salida oficial con la presentación de los apoyos por parte de los candidatos para confirmar la validez de sus respectivos proyectos. Como era de esperar, Joan Laporta ha sido el que ha sobresalido y lo ha hecho con una gran ventaja sobre el resto de competidores por el mando del club.

El expresidente ha sido el primero en presentar sus avales en las oficinas del Camp Nou, habiendo recogido un total de 10.257 firmas, de las cuales se han de validar por lo menos 2.257 para que se oficialice su candidatura. Así Laporta reafirma su papel de favorito para las elecciones que se celebrarán el próximo 24 de enero.

"Estoy muy agradecido yo y yodo mi equipo de campaña. Pero no me veo presidente, hemos completado la primera parte del partido y no pensamos en si somos favoritos o no, pero vamos con la moral muy alta. Ahora toca traducir toda esta confianza en votos", declaró Laporta.

También hizo lo propio el que apunta a ser su principal rival en la lucha por la presidencia, Víctor Font, que superó de largo el corte con sus 4.710 apoyos y fue uno de los más aclamados por los aficionados que se reunieron en los aledaños de las instalaciones.

El que hasta la presentación de Laporta era el favorito y el más activo en la carrera, quiso agradecer "a todas las personas que durante estos días han ido a la sede o han acudido a uno de los más de 200 puntos de recogida".

💬 És l'hora de debatre.

📝 És l'hora de confrontar projectes.



🔵🔴 Visca el Barça! pic.twitter.com/R5VLPxRlc3 — Víctor Font: Sí al Futur (@sialfutur) January 11, 2021

El siguiente candidato que más firmas recogió fue Toni Freixá, uno de los eternos candidatos a la presidencia, que presentó 2.821 avales y cuya candidatura todavía está pendiente de que se validen las necesarias para pasar el corte. Sin embargo, Freixá se mostró confiado en que sea así, asegurando que sus firmas son "completamente limpias".

Finalmente, Emili Rousaud presentó 2.510 apoyos, quedándose también en la cuerda floja, aunque sin complejos. El que fuera vicepresidente en la directiva de Bartomeu, denunció tras su dimisión una supuesta trama corrupción dentro del club. Una de las caras más reconocibles de su candidatura es la de Josep María Minguella, exrepresentante de jugadores.

Ambos aseguraron que, de pasar el corte y validar su candidatura "presentarán nombres y apellidos que no les van a desmentir". "Los goles que se marcan al final siempre son los decisivos y los más importantes", bromeaba Rousaud sobre su rol más discreto en la carrera.

Cinco candidaturas no pasan el corte

Jordi Farré, Agustí Benedito, Xavi Vilajoana, Lluís Fernández Alà y Pere Riera se quedaron a las puertas de la lucha por la presidencia del FC Barcelona al no llegar al mencionado mínimo de 2.257 firmas. Todos ellos a excepción de Benedito presentaron sus insuficientes apoyos en "un acto de transparencia", como describió Vilajoana.