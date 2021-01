El mensaje de Leo Messi a Joan Laporta por la pancarta gigante al lado del Santiago Bernabéu

Uno de los grandes golpes de efecto de Joan Laporta durante su campaña para regresar a la presidencia del Barcelona ha sido colocar una lona gigante en una calle cercana al Santiago Bernabéu. "Ganas de volver a veros" es el lema que eligió, en un claro mensaje hacia el gran rival de los blaugrana.

Ese anuncio gigante fue elogiado, 'memeado' y motivo de muchas conversaciones entre los barcelonistas, incluidos los propios jugadores. Algunos, dada su buena relación con Laporta en el pasado, le enviaron algunos mensajes. Incluido el mismísimo Leo Messi, cuyo futuro está en el aire y que será objeto de negociación para el próximo presidente culé.

El contenido del mensaje se desveló en 'El Larguero' de la Cadena SER, durante una entrevista al gran favorito para los comicios del 24 de enero. Según Manu Carreño, Messi le dijo algo así como "Presi, la que has liado". Laporta intentó regatearlo. "Hay una buena relación con los jugadores que he tenido, pero sólo a nivel de mensajes que no pueden considerarse una conversación así...", dijo. "Los jugadores tienen mucho sentido del humor y son muy agudos", concedió.

🔴🔵 ¿Qué le dijo Messi a @JoanLaportaFCB de la pancarta?



🎙️ @manucarreno: "Messi te dijo 'Presi, la que has liado', ¿no?"



😉 "Los jugadores son muy agudos con sus comentarios"



🎙️ "Lo que no sé es que le contestaste a Messi"



👀 "No me hagas entrar en esto, Manu" pic.twitter.com/ezYIOwDYWo — El Larguero (@ellarguero) January 13, 2021

Esa pancarta casi tiene otro mensaje, mucho más centrado en lo deportivo. "Me proponían otra frase: "Un gran equipo merece el mejor rival". Pero yo preferí el "ganas de volver a veros", es más directo. Marca lo que es mi personalidad", argumentó Laporta.

Si gana las elecciones, su relación con Messi será clave para convencerle de que siga, aunque el candidato Laporta no cree que el argentino se vaya a ir finalmente. "No se guía por el dinero, quiere volver a ganar Champions. A Messi le diré que el proyecto deportivo le va a gustar mucho, le haré una propuesta que pueda cumplir y él lo sabe. No se le puede engañar como en pasadas temporadas. Creo que con Messi tengo ventaja respecto al resto de candidatos, tenemos una relación de aprecio mutuo", presumió, aunque es consciente de que no tiene todas las cartas en la mano.

"Si Messi me dice que no, el Barça continúa. Pero es algo que no contemplo. Él quiere quedarse. Pero si no, continuamos", concedió.