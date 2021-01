Lío con el récord de Cristiano Ronaldo: ¿iguala o supera a Josef Bican como el futbolista con más goles marcados en partidos oficiales?

Cristiano Ronaldo marcó el 3-1 de la victoria de la Juventus contra el Sassuolo, un encuentro que no tendría mucho más interés que el inmediato de no ser por la cifra que alcanza el luso con ese tanto: 759 goles. Al menos así es oficialmente, dado que no está nada claro.

En las estadísticas goleadoras de Cristiano Ronaldo siempre pesará un asterisco por culpa del ya famoso gol de Pepe en Anoeta a la Real Sociedad en 2011. El diario 'Marca' (que es quien se encarga de conceder el premio 'Bota de Oro') se lo concedió al delantero pese a que en el acta se estableció que era del defensa. El propio Pepe señaló en su momento que había sido Cristiano el autor del tanto, ya que era quien disparaba y él sólo lo había rematado de rebote. Para los que apoyan esta teoría, Cristiano ya había llegado a esa cifra hace unas semanas.

Pese a esta controversia, para la estadística oficial, Cristiano lleva 759 goles en 1.037 partidos. Con esta cifra iguala al legendario Josef Bican, delantero austrocheco en los años 30 y 40 que llegó a esa cifra en algunos encuentros menos, 495. Estos números también hay que ponerlos en cuarentena, dado que en aquellos años (y más en el contexto en el que se produjeron), no se era tan exhaustivo a la hora de recoger marcas y datos.

El gol que ha hecho entrar a Cristiano en los libros de historia llegó 'in extremis', en el minuto 92 del encuentro con un disparo cruzado al que no pudo llegar el portero Consigli.