Las estrictas normas de Cristiano Ronaldo con su hijo y la comida: "Sabe que no me gusta"

Cristiano Ronaldo tiene muy claro el futuro que desea para su hijo mayor: que siga sus pasos. Desde muy pequeño, a Cristiano Jr. se le ha visto con una pelota en los pies, y ya militó en el Real Madrid como ahora en la Juventus.

La preparación física del padre es una de las grandes claves de su rendimiento en el campo, y le ha transmitido esa filosofía que rige su vida, casi de una manera obsesiva, para conseguir un físico portentoso. Cristiano cuida su alimentación al límite, y quiere que su pequeño siga esa idea.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años", admitió el delantero portugués en la entrega de premios 'Globe Soccer Awards', que organiza su representante Jorge Mendes, en la que fue nombrado como el mejor futbolista de lo que va de siglo XXI.

El pequeño Cristiano Jr. tiene, según su padre, potencial para llegar a ser un gran futbolista en el futuro, pero no ha hecho más que empezar. "Es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo", admitió el capitán portugués, que, no obstante, tiene claro que si su hijo no acaba tomándole el relevo en la familia, no habrá mayores problemas. "No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico", admite.