LaLiga, pendiente de Filomena: la nieve y las bajas temperaturas ponen en peligro varios partidos de esta jornada

La llegada de Filomena a España ha puesto en alerta a las autoridades de todo tipo, incluidas las futbolísticas. Varias zonas de la Península están en riesgo serio de nevadas copiosas y algunas de ellas llegarán, previsiblemente, en pleno partido liguero.

Uno de los encuentros en serio peligro es el Osasuna-Real Madrid. Previsto para este sábado a las 21:00, desde LaLiga tienen claro que el encuentro puede verse obligado a aplazarse en la hora y día inicialmente agendados. Aunque el club navarro ya lleva días preparando el duelo y cuidando el césped con lámparas para evitar que el suelo se congele, se esperan temperaturas por debajo de los 0ºC y nevando a la hora del encuentro, algo que sería seriamente arriesgado para los propios futbolistas.

LaLiga es consciente de esta posibilidad, más que seria según las previsiones meteorológicas, y por eso han decidido que el mismo sábado estudiarán la situación y, en caso de no poder disputarse el encuentro, se pospondrá al domingo. Desde el club pamplonés, no obstante, confían en que pueda disputarse con normalidad, aunque no es algo que dependa de ellos exclusivamente.

🏟 Así luce nuestro estadio a dos días de vivir un partidazo.



😍 ¡Estamos enamorados de El Sadar! #OsasunaRealMadridpic.twitter.com/zGOYI0yJet — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) January 7, 2021

Todos los equipos que tienen que desplazarse han tomado precauciones para evitar verse atrapados o que el encuentro se retrase. LaLiga ya había establecido por obligación que los clubes deben llegar con margen suficiente a la ciudad donde deben jugar para evitar polémicos aplazamientos, y en casos como el de este fin de semana, más aún.

Al igual que el conjunto madridista en Pamplona, todos los equipos están prevenidos de que sus encuentros pueden ser aplazados o suspendidos en función de las condiciones meteorológicas.

Antes de la jornada ya se han visto problemas por la nieve en los entrenamientos. El Alavés, por ejemplo, ya tuvo que pedir prestado al Athletic la ciudad deportiva de Lezama para preparar el partido de Copa del Rey ante el Deportivo de la Coruña. Después de disputarlo, regresaron a su lugar de trabajo habitual, una vez que los operarios del club quitaron la nieve. Previsiblemente no tendrán que jugar el dommingo como entrenaron este jueves, bajo cero, ya que disputan un Cádiz-Alavés en el feudo amarillo.