Del bonito gesto de Diego Méntrida a la maravillosa iniciativa para ayudar a su hermano Carlos

También hay sitio para historias bonitas en este oscuro 2020 que por fin se larga, pequeñas luces. Una de ellas tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, cuando el verano llamaba a su fin y volvíamos de la playa con la segunda ola en el equipaje. Eran tiempos en los que el deporte sobrevivía por seguir adelante entre gradas vacías y un calendario de competiciones sembrado de cruces rojas. Tuvo suerte el Triatlón de Santander, que reunió en aquella fecha a los mejores especialistas del país, con Javier Gómez Noya como invitado con mayúsculas. La ilusión que le hacía a Diego Méntrida compartir podio con el gran Noya...

Y la prueba empezó bien para esta promesa del triatlón español, con 21 años y haciendo malabares para conciliar a diario bicicleta, bañador, zapatillas, libros, exámenes... y Carlos, su hermano mayor y pequeño, ojito derecho y corazón de una familia que se desvive por él, aquejado desde pequeño de una maldita enfermedad rara, el síndrome de West.

Diego se colocó en el primer vagón de la prueba, persiguiendo a la locomotora Noya, allá a lo lejos. El tramo de la carrera zanjó la lucha por la tercera plaza entre Méntrida y James Teagle, varios cuerpos por delante. "Llegó un momento en el que asumí que sería cuarto, que era imposible cogerle", reconoce el triatleta español. Y en cuestión de milésimas llegó otro instante en el que el mundo se puso patas arriba y Diego se colocó tercero, con el británico a su vera. No fue un milagro, Teagle se había confundido de camino y su rival había tomado el correcto, y lo volvió a hacer casi de inmediato "No era justo, me paré y lo dejé pasar. Él se merecía la tercera plaza y yo la cuarta".

El mensaje de Will Smith... y boom

Pasaron los días y el gesto apenas visitó las primeras páginas de los medios, una pequeña nota viral con titular de anzuelo y poco más, hasta que las redes sociales corrieron la voz y comenzaron a dar forma a la bola de nieve... que fue creciendo, creciendo... "Y cuando vi que Will Smith hablaba sobre lo que hice me dí cuenta: 'la que he liado'".

No hubo descanso desde entonces para este chico tímido y honesto que, entre las mil llamadas que recibió, recuerda una con especial cariño: "Me llamo Raúl Respaldiza, CEO de la empresa Zertior". La pregunta de Raúl fue sencilla: "Me gustaría ayudarte, ¿cuál es tu sueño?" Y la respuesta de Diego, instantánea: "Ayudar a mi hermano". Y la idea comenzó a tomar forma con tres palabras: Running for West.

Running for West es una iniciativa solidaria inspirada en los valores del ya famoso gesto de Diego Méntrida, solidaridad y deportividad, para ponerlos al servicio de una magnífica causa: recaudar fondos que ayuden en la lucha contra la enfermedad del Síndrome de West y sus consecuencias. "Mi hermano es una persona con un cuerpo de 23 años y una mente de 3, es un gran niño pequeño que no puede estar solo, muy dependiente y muy cariñoso. Tiene la enfermedad desde que era pequeño pero ha ido evolucionando. Ahora tiene autismo y una epilepsia fármaco resistente. Para mi es una inspiración".

¿Y cómo ayudar y participar en Running for West? Desde el 1 de enero al día 31 todo aquel que quiera podrá comprar en su página web (www.runningforwest.org) un dorsal solidario con el que ayudará a la Fundación. "Sería precioso que la gente se lo pusiera para andar unos metros o correr unos kilómetros y que se diera cuenta de la gran ayuda que nos está dando. Y si no quieren correr tampoco pasa nada, también nos vale". Ahora toca ayudarle a él.