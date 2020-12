El Atalanta, rival del Real Madrid en Champions meses después de ser un foco de coronavirus y en plena guerra

El nombre del Atalanta saltó de las páginas de información deportiva a las generalistas en marzo, en pleno arranque de la mayor pandemia de los últimos 100 años en todo el mundo.

El equipo de Bérgamo, rival del Real Madrid en octavos de Champions, se convirtió en uno de los focos que trajeron el coronavirus a España, después de que se permitiera el acceso del público del Valencia al terreno de juego. De hecho, el veterano entrenador del equipo lombardo, Gian Piero Gasperini, confesó tiempo después que él ya padecía la enfermedad durante esa eliminatoria.

Meses después, y bajo un silencio total de las autoridades con respecto a aquella inconsciente actuación, el Atalanta se mantiene como un equipo en crecimiento. Más allá de lo ocurrido en aquellas fechas, el equipo italiano quiere subir de nivel para demostrar que aquella clasificación para cuartos de final no fue cosa de un día.

El equipo se encuentra, ahora mismo, en plena ebullición interna. Gasperini y la estrella del Atalanta, el Papu Gómez, han comenzado una guerra que no tiene visos de acabar bien. Incluso hay quien apunta a que el argentino quizá no llegue a jugar contra el Real Madrid porque vaya a ser traspasado antes.

Tras participar activamente en los primeros partidos de la fase de grupos de Champions, poco a poco ha ido perdiendo protagonismo, lo que ha generado una gran tensión entre las dos partes. "Ha sido el jugador más importante en mis cinco años. Creo que dirigí 200 partidos y él jugó 195, pero hay situaciones que se deben estudiar", afirmó Gasperini tras dejar a Gómez en el banquillo contra la Fiorentina.

El futbolista ha respondido con un mensaje a los fans en sus stories de instagram: "Queridos 'tifosi' del Atalanta, les escribo por aquí porque no tengo ningún modo de defenderme y de hablar con vosotros. Sólo quiero deciros que cuando me vaya se sabrá toda la verdad. Vosotros me conocéis y sabéis la persona que soy. Os quiero mucho, vuestro capitán".

El propio 'Gasp' está con el futuro en el aire, y de vez en cuando saltan rumores de una dimisión.