El dardo oculto del Barça a Cristiano Ronaldo en la ilustración con Messi previa al partido contra la Juventus

El ansiado reencuentro entre dos de los jugadores de fútbol más grandes de la historia se va a producir, por fin, en la Champions League. Cristiano Ronaldo y Leo Messi volverán a verse las caras en un terreno de juego y después de muchos años no será en un Clásico, sino en un Barça-Juventus de vuelta, ya que en la ida no se vieron por el positivo en coronavirus que tenía el luso.

Para conmemorar ese enésimo duelo entre los dos grandes dominadores del balompié de la última década y media, el ilustrador Franco Di Pietro ha creado una reunión ficticia entre los dos futbolistas en un trastero lleno de cajas, en las que ambos miran delante de un espejo una foto de ambos. En el reflejo, ambos aparecen más jóvenes y con las elásticas de Madrid y Barcelona en la primera campaña que se enfrentaron. La imagen ha sido tan compartida que hasta desde las mismas redes sociales del conjunto español la han compartido como un avance del duelo que se viene.

📚 H I S T ⚽ R Y

Cristiano Ronaldo & Leo #Messipic.twitter.com/kBElYkoBRg — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020

La ilustración es de un detalle exquisito. Cuenta con infinidad de pormenores: los diferentes balones de LaLiga que compartieron, algunas camisetas y trofeos y hasta un termo de mate como el que suele llevar siempre Messi consigo.

Pero si hay un detalle que no ha pasado desapercibido es el mensaje escrito sobre el polvo del espejo que hay encima de Messi. En él, el autor ha dejado clara su opinión sobre el eterno debate con las siglas: GOAT, que significa 'Great of all Time', o el más grande de la historia.

Un detalle que, seguro, el Barça ha tenido en cuenta para compartir la imagen.