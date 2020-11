El debate interminable y un puñado de jugadores: ¿quién ha sido el mejor futbolista de la historia?

3

Iñaki Cano Periodista

Mi padre, que murió antes de ver jugar a Maradona, siempre me insistió en la grandeza de don Alfredo. Mi padre, que le vio jugar en los años 50 y 60, no me daba opción a que me gustara otro jugador y terminé idolatrando a Di Stéfano. Reconozco mi debilidad por Maradona y la dificultad de comparar épocas distintas, pero mi padre no podía estar equivocado. No se me olvidará el día que el Real Madrid ganó la Copa de Europa en Bruselas (2-1), que vi junto a mi padre a través de la ventana del Centro Español en Grenchen (Suiza) subido sobre un barril de cerveza. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me gritaba: "Con Di Stéfano al Partizan lo hubiéramos goleado". Después volvió a explicarme todas esas maravillas que hacía don Alfredo. Lo único seguro es que mi padre, ahora en el cielo, disfrutará de los dos mejores futbolistas de la historia.